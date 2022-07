La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López y la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, se reunieron con familias habitantes de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en el Centro Felicidad Tunal (CEFE), en donde hicieron la entrega de notificaciones a 500 hogares que serán beneficiados con mejoramientos de vivienda en zona urbana y rural, así como de vivienda nueva rural.

Se entregaron viviendas nuevas en la ruralidad a seis hogares de la localidad de Ciudad Bolívar. “Estamos construyendo dignidad y no se nos puede ir la vida esperando una vivienda de calidad. Esta administración, además de retomar después de seis años los mejoramientos de vivienda rural, entrega por primera vez subsidios de vivienda rural”, destacó la alcaldesa Mayor.

“Que felicidad ver a la gente de Usme y Ciudad Bolívar que hoy, gracias al trabajo del sector Hábitat, tiene una vivienda digna para ellos y sus familias —una labor que se hace realidad por empresarios, tenderos y familias que pagan sus impuestos”, dijo la alcaldesa Mayor. Ya se han realizado 2.700 mejoramientos de vivienda en la ciudad y el objetivo de mejorar las condiciones de las viviendas de la zona rural y urbana de Bogotá. Esta vez la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) entregó subsidios de Mejoramiento de Vivienda a 494 familias de Ciudad Bolívar y Usme.



“En este ‘Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI’ priorizamos la ruralidad en los programas de vivienda nueva y en el subsidio de Mejoramiento de Vivienda; y de esta manera propender por cerrar la brecha urbano-rural de la ciudad. Hemos regresado a la ruralidad para fortalecer las acciones institucionales en esta zona y garantizar el derecho a una vivienda digna de las personas que allí residen”, dijo la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel.

El programa de Mejoramiento de Vivienda busca realizar mejoras locativas en viviendas de la población vulnerable que no cuenta con los recursos para intervenirlas, con adecuaciones en baños, lavaderos, cocinas, enchape de muros y pisos, entre otras.

“Yo llevo en el barrio Jerusalén 37 años, no había tenido posibilidad de arreglar mi casita, me la dejaron impecable. La cocina y las piezas son hermosas, ahora tengo lavadero y hasta juego de comedor, estoy muy feliz”, dijo Efigenia Pérez, beneficiaria del proyecto.



Para el caso de las viviendas urbanas el subsidio es de hasta 18 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), mientras que los de ruralidad la asignación para cada hogar es de hasta 25 SMMLV.

Por su parte, las intervenciones en vivienda nueva rural responden a la construcción de nuevas edificaciones acordes con su entorno, clima y topografía, en pro de asegurar el confort en su interior y generar condiciones de adaptabilidad productivas y sostenibles para las familias beneficiarias.



“Yo estoy muy feliz porque ahora tendré mi casita, para mí, mis hijos y mis nietos, gracias por pensar en los campesinos de Bogotá” aseguró Héctor Parra, beneficiario del subsidio de vivienda rural.



El subsidio de Vivienda Nueva Rural corresponde a un aporte de hasta 70 SMMLV, más un aporte distrital por concepto de transporte, dadas las distancias que presentan los predios en la ruralidad bogotana.



La SDHT tiene como meta para 2022 entregar 1.900 mejoramientos de vivienda, 1.720 en zona urbana y 180 en zona rural; además 20 subsidios para vivienda nueva rural; todo con una inversión de más de 27 mil millones de pesos.



Durante el gobierno de alcaldesa Claudia López, esta entidad entregará 5.182 mejoramientos de vivienda, 4.500 en zona urbana y 682 en zona rural; así como 75 subsidios para vivienda nueva rural, con una inversión de más de 90.000 millones de pesos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos carmal@eltiempo.com