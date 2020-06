Dos miradas al Plan de Desarrollo de Claudia López

Adriana Córdoba, secretaria de Planeación y quien estuvo al frente de la defensa del proyecto en los debates del Concejo, destaca cinco aspectos de la hoja de ruta 2020 - 2024 y los efectos que tendrá en la región y a mediano y largo plazo.



Mientras el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, quien moderó las discusiones en la plenaria del cabildo distrital, donde fue aprobada en un 99 % la iniciativa, que unos días antes había sido avalada, en primera vuelta, por la Comisión del Plan de la corporación.



El Plan de Desarrollo consta de 157 artículos y establece la hoja de ruta de la Administración de Claudia López. Así ven Córdoba y Galán la norma:

'Un plan que logró reaccionar a los efectos de la pandemia'

Adriana Córdoba, secretaria de Planeación de Bogotá

Lo más importante del Plan de Desarrollo es la construcción colectiva y su legitimidad. La legitimidad porque responde al mandato del 1’100.000 personas que votaron por la alcaldesa el 27 de octubre de 2019, y colectiva porque es el resultado de 71.716 preguntas, aportes y solicitudes que se recibieron entre febrero y abril y 1.700 aportes que recibió en mayo en el Concejo.



Este es un plan que logró reaccionar de manera efectiva y estratégica y estructural a los efectos ambientales, sociales y económicos de la pandemia y por eso tiene dos grandes énfasis: uno, disminuir los impactos negativos del covid-19 y dos, promover la reactivación social y económica.



Durante estos 3 años y medio, $ 53 billones de los $ 109 billones que vale el Plan están orientados a la reactivación económica. Eso tiene que ver con programas sociales, económicos, a partir de reactivar el tejido productivo de las localidades y promover las pequeñas y medianas empresas. Y hace énfasis en crear nuevos empleos con la inversión en infraestructura, que en el sector de movilidad va a ser de $ 36 billones.

Adriana Córdoba, secretaria de Planeación de Bogotá. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Estamos apostándole a generar 500.000 empleos durante estos 4 años y de manera directa con colocaciones 200.000 nuevos empleos para mujeres y jóvenes que no estudian o no trabajan o no tienen competencias.



El otro gran aporte es la reactivación social, a través del programa Bogotá solidaria en casa, que busca atender de manera permanente a 350.000 familias en pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad con un ingreso mínimo garantizado, que represente en un porcentaje de la canasta básica y apoyos en servicios públicos.



El sector de la mujer es muy significativo porque de manera directa destina $ 455.000 millones para cumplir 25 metas específicas y directas. Son $ 21 billones de inversión total a lo largo de todo el Plan que van afectar la calidad de vida de la mujer, y esto es muy importante porque las mujeres han tenido sobre sus hombros el peso de cuidar al resto de la sociedad.



Por eso buscamos que el Distrito invierta más en equipamiento de bienestar para niños, adultos mayores y personas en discapacidad, para que esa atención la tenga el Estado y ellas liberen tiempo y el Distrito les dé mayores oportunidades de educación e ingreso.



Pero además, porque la pobreza es muchísimo mayor en mujeres que en hombres. Las mujeres son 3 veces más pobres que los hombres en pobreza multidimensional y 2 veces más pobres en pobreza monetaria. Entonces, la meta disminuir la feminización de la pobreza es muy importante. También son valiosos todos los temas asociados a fortalecer la disminución de todas las violencias basadas en género.

El Plan de Desarrollo también se articula con la región. Son casi 10,5 millones de habitantes entre Bogotá y la región, y las decisiones que se toman hoy sientan las líneas hacia dónde queremos ir en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que es a 15 años.



Uno, respetar y devolverle a la estructura ecológica su carácter principal y que los ríos, humedales y los cerros sean ordenadores del territorio, y dos, la articulación con la región, donde se reconocen cuatro niveles de relación con los municipios y con los departamentos.



Y tiene por primera vez un artículo que define todos los proyectos de integración que vamos a trabajar en estos cuatro años con Cundinamarca, en infraestructura, en movilidad, en equipamiento, en abastecimiento, en respetar la estructura ecológica, así como la integración regional y hacia donde Bogotá se expande.



Un otro elemento muy importante del Plan tiene que ver con la movilidad y es algo que subrayo porque estamos hablando, por primera vez, de un sistema regional multimodal basado en la línea metro, tanto en su línea pesada como en su línea ligera; y multimodal porque estamos hablando también de los cables, del sistema peatonal, de bicicletas, además del sistema troncal.



El Plan también está dirigido a que en estos cuatro años se sienten las bases para que en el 2030 podamos mostrar avances en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y eEspaldarazo del Concejo al Plan de Desarrollo de Lópezn el 2038, cuando la ciudad cumple 500 años, se hayan construido las condiciones de las cuales habla este nuevo contrato social y ambiental.​

‘Tiene apuestas que tendremos que vigilar y controlar’

Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo

El Concejo le cumplió a Bogotá. Recogiendo las palabras de varios concejales, el proyecto aprobado por el Concejo es mejor que el articulado radicado por la administración gracias al aporte de los 45 concejales. Nos adaptamos y, a pesar de las dificultades de analizar la hoja de ruta de Bogotá en medio de la cuarentena, pudimos dar un debate abierto y profundo.



Innovamos al convocar de manera aleatoria a 250 ciudadanos y a cerca de 200 líderes sectoriales para un espacio de participación ciudadana que no se había hecho hasta ahora en Colombia: #ConcejoalaCasa.



Esa iniciativa del laboratorio de innovación del Concejo y en la que participaron los 45 concejales enriqueció el debate del Plan de Desarrollo y les dio valiosos insumos a todos los cabildantes para su participación en el debate del proyecto.



El Plan tiene apuestas muy interesantes que ahora tendremos que vigilar y controlar en su implementación. El sistema distrital de cuidado, el ingreso mínimo garantizado y la decisión de construir políticas públicas sustentadas en análisis de datos son algunos de los temas a destacar.

Carlos Fernando Galán ocupó el segundo lugar en las pasadas elecciones a la alcaldía de Bogotá. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El componente ambiental del Plan se fortaleció en el Concejo gracias a la inclusión de más herramientas para proteger los humedales, los cerros orientales y la reserva Van der Hammen.



En movilidad se les da continuidad a varios proyectos de la Administración anterior como el TransMilenio por la 68, el de la Cali, la ampliación de la troncal Caracas y la Circunvalar del Sur o avenida Los Cerros hasta la antigua salida a Villavicencio.



Se propone hacer los estudios de la ampliación de la primera línea del metro hasta Suba y del tren regional del norte. Quedan interrogantes sobre qué se hará en la Boyacá y en el corredor nororiental de la ciudad. Sobre la Séptima, la Administración ha insistido en que descarta TransMilenio para este corredor a pesar que dicho proyecto depende aún de decisiones judiciales. En todo caso el secretario de Movilidad no descartó que en la Séptima se haga un corredor que incluya un sistema de buses BRT.



El Plan traía una reforma administrativa incorporada pues se incluyó la creación de varias entidades y la reforma de otras. No están claros los estudios que soporten algunos de esos cambios y por lo tanto será muy importante vigilar cómo procede la Administración para garantizar que el objetivo de cada una de esas reformas se cumpla y esas entidades se integren al resto del aparato institucional del Distrito para cumplir las metas del Plan.



En este último punto, destaco la autorización para crear un operador público de transporte masivo. Creo que habría sido acertado dar esa discusión de manera independiente al Plan de Desarrollo para poder profundizar sobre la propuesta.



Ya aprobada, debemos vigilar que se haga bien. En el caso de la agencia de analítica de datos, una herramienta muy poderosa que puede llevar a mejorar de manera significativa la calidad de las políticas públicas, también tendremos que ser muy vigilantes para que no se desborde de su objetivo y no se convierta en una herramienta puesta al servicio de intereses distintos a los de toda la ciudad.

