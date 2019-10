Alcaldía de Bogotá instala nuevos dispensadores de condones

Con el objetivo de reducir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, el Distrito anunció que dispondrá de un total de 185 nuevos dispensadores de condones en toda la ciudad.



Según la Organización Mundial de la Salud, los preservativos tienen una efectividad del 98 por ciento a la hora de prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.



Esta distribución de dispensadores de condones se hace en el marco de la estrategia ‘Ponte a prueba’, una política pública que tiene el objetivo de brindar mejores oportunidades a los ciudadanos en torno al acceso a la información, los métodos y los productos que tienen que ver con educación sexual y reproductiva.



“Durante 2018 se habían instalado 100 de estos dispensadores, en los cuales se distribuyeron más de 85.000 condones”, dijo el subsecretario de Salud Pública de Bogotá Manuel González.

Los condones disponibles en los dispensadores no serán gratuitos, pero tendrán un costo bajo, asequible para los bogotanos, que facilitará el acceso de estos a un método de planificación muy efectivo.



Sólo habrá que introducir una moneda, activar un mecanismo de giro y sacar el condón del dispensador. Según la fotografía de un prototipo distribuido por la Secretaría de Salud, cada condón tendría un valor de 500 pesos.



“Esas son estrategias que se han llevado a cabo en muchas partes. Por lo general no se tiene un acceso fácil a este tipo de métodos de protección y de prevención de enfermedades de transmisión sexual“, dijo María Camila Rodríguez, médica y experta en Salud Pública, vinculada a la Fundación Sinergias.

Barreras de acceso a una sexualidad segura

Se calcula que en Colombia se venden alrededor de 300 millones de condones cada año, que es una cifra realmente baja si se tiene en cuenta que en el país hay unos 37 millones de personas entre 15 y 60 años. Es decir que cada colombiano de esta edad sólo estaría comprando 8 condones anualmente.



Esto indica que el país aún se enfrenta a rígidas barreras que no le permiten a los ciudadanos acceder a métodos de prevención del embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual.



“Pueden ser barreras económicas, culturales e, incluso, geográficas. Además, pueden venir desde los profesionales de salud que en ocasiones pueden tener prejuicios con las personas que atienden” dijo María Camila Rodríguez.



Es decir, aunque se ha avanzado mucho en términos de la promoción de la salud sexual y reproductiva, aún hay retos culturales y económicos que deben tenerse en cuenta a la hora de plantear políticas públicas de salud sexual.



Según cifras de la Alcaldía, en los últimos cuatro años se ha reducido en un 30% la cifra de embarazos en mujeres menores de 19 años. El Distrito también sostiene que durante esta administración se han distribuido de manera gratuita un total de 4 millones de condones.



No obstante, la experta también subrayó la importancia de crear políticas públicas que permitan generar dinámicas de comunicación eficientes con los ciudadanos.



Según explicó, es fundamental tener en cuenta los lugares que frecuentan y las necesidades que puedan llegar a tener ciertas poblaciones en términos de educación sexual.



