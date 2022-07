Aunque en el resto de la semana funcionará normalmente, el pico y placa en Bogotá no aplica este miércoles 20 de julio, según anunció la alcaldía de la ciudad.



Esto porque el miércoles, cuando se conmemora la independencia de Colombia, es un día festivo.

Así las cosas, para el resto de días el pico y placa para vehículos particulares funciona de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.



Los días pares no pueden circular los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; por su lado, en días impares no pueden movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 3, 5, 7 y 9.



Además, los sábados y domingos no opera la medida, pero los festivos sí rige el pico y placa regional, señaló la Alcaldía.

Tenga presente que incumplir la norma de pico y placa puede generarle un comparendo de 468.500 pesos y su vehículo puede ser inmovilizado.

