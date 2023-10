Alcaldía de Bogotá: 6 de 7 candidatos le dijeron ‘NO’ al Corredor Verde de la Séptima

Este martes 24 de octubre, a las 8 de la noche, se realizó el debate definitivo de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá organizado por EL TIEMPO y City TV. A tan solo cinco días de las elecciones regionales, los candidatos se encontraron para presentar sus planes de gobierno y futuros proyectos en caso de quedar electos para suceder a la alcaldesa Claudia López.

Sus propuestas fueron discutidas esta noche en el debate moderado por Andrés Mompotes, director de la Casa Editorial EL TIEMPO, y Darcy Quinn, periodista de La FM, quien estará como moderadora invitada.

Le puede interesar: El Debate Definitivo: estas fueron las propuestas claves de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Rodrigo Lara, Jorge Luis Vargas y Jorge Enrique Robledo aparecen, en ese orden, debaten sus propuestas y le cuentan a los bogotanos ¿por qué deben ser elegidos?

Corredor verde por la Carrera Séptima

Una de las propuestas de infraestructura que más ha causado polémica durante los últimos años, es la construcción TransMilenio por medio de un ‘corredor verde’ en la Carrera Séptima.



En la ronda de preguntas de respuestas cortas como ‘Sí’ o ‘No’, donde tenían que dar el porqué en tan solo 20 segundos, los candidatos respondieron si mantendrían la propuesta del ‘Corredor verde por la Séptima’ de la actual administración, ante esto los candidatos respondieron:

Carlos Fernando Galán: No Gustavo Bolívar: No Juan Daniel Oviedo: Si Diego Molano: No Rodrigo Lara: No Jorge Luis Vargas: No Jorge Enrique Robledo: No

Facebook Twitter Linkedin

Los candidatos que participaron de El Debate Definitivo. Foto: EL TIEMPO

El ‘Corredor Verde por la Séptima’ es un proyecto de transformación urbana de la capital de Colombia. Consiste en la renovación y reacondicionamiento de la carrera Séptima, que además es considerada como una de las principales vías de la ciudad.



La Alcaldía Mayor de Bogotá menciona que el objetivo principal del proyecto es mejorar la movilidad, promover el transporte público sostenible y crear espacios públicos más amigables para los peatones y ciclistas.



Según información en ‘Portafolio’ de la Casa Editorial EL TIEMPO, el proyecto del Corredor Verde de la Séptima abarca desde la calle 26 hasta la calle 200 y estará dividido en tres tramos principales: el tramo centro, donde se concentrará gran parte de la economía y el turismo de Bogotá; el tramo Chapinero, que priorizará la movilidad peatonal; y el tramo Usaquén, que mejorará la movilidad en esa zona de la ciudad.

También puede leer: Debate definitivo: propuestas de movilidad de los candidatos a la alcaldía de Bogotá

¿Por qué respondieron esto los candidatos?

El primero en argumentar su respuesta fue el candidato Jorge Luis Vargas Valencia, quien aseguró: “Fui el primer candidato en decirle a la alcaldesa Claudia López, no al corredor verde por la Séptima, suspéndanlo, hay problemas técnicos de diseño, pero también, pero también hay problemas serios con los ciudadanos que no apoyan este proyecto, que no lo quieren”.



Juan Daniel Oviedo fue el único candidato a la alcaldía de Bogotá que le dijo sí a mantener el proyecto del corredor verde por la carrera Séptima, esto fue lo que argumento: “Nosotros hemos sido enfáticos en este debate de que sí se debe realizar el corredor verde por la Séptima, pero no así como se tiene planteado. Nosotros lo queremos más inteligente que verde, pero queremos cumplirle a 315,600 personas que viven atascadas en su comunicación a las zonas de trabajo y estudio”.



Por otro lado, el candidato Jorge Enrique Robledo argumentó el motivo por el que en su alcaldía no mantendría el corredor verde por la Séptima, esto dijo: “Yo digo que no porque es que literalmente no cabe el TransMilenio por ahí, para poderse hacer, se tiene que cerrar el tránsito del flujo norte a sur del tráfico mixto No se sabe por dónde se van a ir esos carros. La Séptima si necesita De unas decisiones, pero esas tienen y esos vecinos también, pero tienen que ser unas decisiones técnicas y con argumentos que no perjudiquen a la comunidad”.

Lea también: Carlos Fernando Galán: 'Está en riesgo la democracia por proyecto de Bolívar y Petro'

Debate definitivo por la Alcaldía de Bogotá

“Yo fui concejal en un periodo de la Alcaldía de Bogotá y me opuse al TransMilenio por la Séptima, Pero estás peor porque es un esperpento urbanístico, pero si lo vamos a hacer de otra manera y le vamos a dar salida a toda la gente de Usaquén, Esto se va a hacer a partir del RegioTram que llega hasta la calle 100”, explicó Diego Molano.



Asimismo, el candidato Luis Fernando Galán dijo: “Esto es un proyecto improvisado que colapsa La movilidad Especialmente del centro ampliado en el oriente de Bogotá, Esto porque no tiene capacidad la Carrera 11 y la Circunvalar de recibir esta demanda, y además, por un tema adicional, Ustedes se imaginan que tengamos la hora en la Caracas por el tema del metro y además en la carrera Séptima también en obra la ciudad colapsaría, no se puede hacer así”.



El candidato Rodrigo Lara le dio un rotundo no al corredor verde por la Séptima por qué: “Claudia López y Enrique Peñalosa han hecho hasta lo imposible, ¿ustedes saben amigos del eje Oriental, por qué hoy no existe el TransMilenio de Enrique Peñalosa?, porque este servidor lo frenó con una acción popular que yo radiqué y escribí con mi puño y letra, por eso hoy le digo no rotundo, pues soy el único candidato que les garantiza que no habrá TransMilenio por la Séptima”.

Además: ¿Cuáles candidatos a la Alcaldía de Bogotá han fumado marihuana? Esto contestaron

Y por último, el candidato Gustavo Bolívar, argumentó los motivos por los que no realizaría el TransMilenio por la Séptima en su alcaldía, aseguró: “No porque uno en campaña no le puede mentir a la gente y la actual alcaldesa dijo que no haría el TransMilenio por la Séptima, además también tiene problemas financieros, pues la carga de pasajeros no lo hace sostenible y ambientalmente Aunque los buses sean eléctricos las llantas y las baterías en su disposición En un vacío ambiental enorme”.

Más noticias en EL TIEMPO