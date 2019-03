Alcaldía buscará los 25.000 hogares más vulnerables de Bogotá

La búsqueda de las familias estará en cabeza de la Secretaría de Integración Social, que hará visitas domiciliarias para identificar las principales necesidades y verificar que esos hogares no estén recibiendo ayudas del Distrito.



Lo que se busca es vincular a familias que son vulnerables y que actualmente no reciben ayuda, usualmente porque no saben cómo acudir a los servicios que brindan las entidades del Distrito.

La secretaria de Integración Social, Cristina Vélez, informó que pretenden activar las rutas de acción que permitan que estos hogares tengan acceso prioritario a educación, salud y empleabilidad.



El proceso incluirá acompañamiento familiar y comunitario a través de visitas comunitarias y encuentros grupales para trabajar en temas como pautas de crianza y cuidado, manejo de conflicto en familia, escuela y comunidad, hábitos y estilos de vida saludables, paternidad y maternidad tempranas.



El anuncio de la búsqueda de estos hogares fue hecha durante una rueda de prensa en la cual la Alcaldía entregó un balance de las acciones que ha adelantado desde distintas entidades para enfrentar la pobreza en la ciudad.



• El acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda: 61 barrios legalizados, 29.291 viviendas de interés social en construcción y 2.000 mejoramientos de vivienda.



• Condiciones de la niñez y la juventud: 87 mil niños y niñas menos en trabajo infantil y 184 mil atendidos de manera integral gracias a la Ruta integral de atenciones para la primera infancia – RIA.



• Salud: Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas: desde 2014, disminuimos en 36 % el número de embarazos en menores de 19 años.



• Salud: Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud: 31 Centros de Atención Prioritaria en Salud – CAPS.



• El presupuesto anual de inversión del sector social, es decir, salud, educación e integración social, para el período 2016-2018, ha representado cerca de la mitad del presupuesto de inversión de la ciudad. Para la vigencia 2018 el presupuesto de inversión en el sector social ha sido de $7.6 billones de pesos, 12 % más frente a 2017.



Redacción Bogotá