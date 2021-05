¿Qué medidas habrá este fin de semana en Bogotá?

Bogotá sigue en el tercer pico de contagios por covid-19. Solo en las últimas horas hubo 4.017 nuevos contagios y, con eso, Bogotá amanece este viernes con50.871casos activos y una ocupación UCI General del 94,2 %



Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 180 de 2021, que incluye las medidas de contención para este fin de semana.

Toque de queda nocturno

Hay toque de queda nocturno, de 11 p.m. a 4 a.m., viernes, sábado y domingo. Para cumplir con la norma, el comercio solo podrá abrir entre 5 a.m. y 10 p.m.



Solo pueden estar en calle las personas exceptuadas en el Decreto.

Actividades no permitidas

El Decreto indica que "desde las once de la noche (11:00 p.m.) del miércoles 19 de mayo, hasta las cuatro de la mañana (4:00 a.m.) del lunes 24 de mayo de 2021, no se podrá celebrar actividades deportivas de alto impacto, tales como los torneos de fútbol profesional.

¿Habrá Ley Seca?

Nuevamente, el Distrito restringirá el consumo de bebidas embriagantes en sitios abiertos al público hasta las 4 a.m. del lunes 24 de mayo. Solo podrá servirse licor si este es un acompañamiento a alguna comida.



El expendio estará restringido de 10 p.m. a 4 a.m. hasta el lunes 24 de mayo. Sin embargo, será posible comprar licor a domicilio las 24 horas.

BOGOTÁ