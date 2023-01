En una nueva jornada de la Semana de la Movilidad Sostenible, la alcaldesa Claudia López reafirmó que la prioridad de la ciudad es construir la primera línea del metro elevada y le pidió al presidente Gustavo Petro, que así como hicieron sus predecesores en el cargo, le deje "algo a la ciudad".

La mandataria hizo referencia a los dos anteriores presidentes y a los proyectos que apoyaron en la ciudad.



"El presidente Santos le dejó a Bogotá la cofinanciación del Regiotram de Occidente y la primera línea. El presidente Duque dejó a Bogotá la cofinanciación de las entradas y salidas de Bogotá y la cofinanciación de la segunda línea del metro. Lo que esperamos es que el presidente Petro, un exalcalde bogotano, le deje a Bogotá la cofinanciación del Regiotram del Norte, tres cables y la tercera línea del metro", señaló López.



Esta declaración se da en el marco de varias pullas de la mandataria al metro subterráneo que quiere Gustavo Petro.



"La mejor línea del metro es la que se tiene, la mejor línea del metro es la que se construye; la peor línea del metro es la que no se tiene, la que sigue en papeles y en dibujos", dijo este lunes durante la apertura del evento.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en la reunión en donde el consorsio chino presentó las cinco alternativas. Foto: Presidencia

Los conceptos

EL TIEMPO conoció ayer de manera extraoficial los conceptos, uno contratado por Presidencia y dos de particulares, sobre la viabilidad jurídica para modificar el contrato de concesión de la línea 1 del metro de Bogotá. Los tres señalan que dicho cambio es factible.



Al respecto, López señaló que cualquier determinación se tendrá que tomar entre todas las partes y que de no ser así, se pondría en riesgo la confianza que hay en la ciudad cuando se trata de estos proyectos.



"El metro es el proyecto de infraestructura más importante de Colombia. Si hay una señal que no puede dar Colombia, y mucho menos Bogotá, es que cambia unilateralmente los contratos unilateralmente. No se va a cambiar ningún contrato", agregó.



Finalmente, dijo que se está analizando si "de común acuerdo" entre todas las partes se pudiera “mejorar un tramo del centro de la primera línea del metro”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias