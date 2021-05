Alcaldesa y Minsalud piden aplazar celebración del Día de las Madres

Luego de una reunión entre la alcaldesa Claudia López y el Ministerio de Salud se pide aplazar la celebración del día de la madre para que no represente un posible aumento en los casos de contagio por covid-19.



Al inicio de esta semana el Distrito modificó las medidas restrictivas, en las cuales dejó de funcionar el esquema cuatro días de actividad y tres de confinamiento, por lo que durante este fin de semana no habrá cuarentena general y la medida del pico y cédula ya no estará vigente para entrar a establecimientos comerciales.



No obstante, el sistema hospitalario sigue teniendo presión con una ocupación del 94.4 por ciento para camas UCI que atienden a pacientes covid-19, por lo que se deben reforzar las medidas de auto cuidado.

(Le puede interesar: Por qué Bogotá levantó la cuarentena el fin de semana)



"De manera que es importante que los bogotanos y otros pobladores del país entiendan que es un momento crítico y debemos tratar de no hacer celebración y no reunirnos en casa", dijo Fernando Ruíz, ministro de Salud, quien también manifestó que no es hora de bajar la guardia con el buen uso del tapabocas, distanciamiento físico y ventilación de espacios.



Por su parte, la alcaldesa Claudia López indicó que durante este fin de semana se permitirá el funcionamiento normal del comercio, sin embargo, le solicitó a la ciudadanía no hacer reuniones en sitios cerrados ni en sus lugares de residencia con quienes no conviven. "La celebración comercial del día de la madre se ha pospuesto para el 30 de mayo, dijo la mandataria.



En este momento, la ciudad sigue en alerta roja general. "Realmente la ciudad ya no da más y todos los eventos que hemos tenido recientemente están alargando este tercer pico. Deberíamos estar bajando para la próxima semana tanto en contagio como en ocupación UCI, pero desafortunadamente la positividad que nos está dando esta semana nos indica que este pico va a ser alto, riesgosísimo y largo", explicó la alcaldesa.



Si las personas van a querer encontrarse con la familia, la alcaldesa recomendó hacer uso de los espacios al aire libre. El Distrito habilitará de nuevo la ciclovía y los parques metropolitanos también estarán a disposición de la ciudadanía.



Por su parte, Alejandro Gómez, secretario de Salud, dijo que desde el punto de vista de la Secretaría se invita a continuar con la vacunación. "Esperamos hoy viernes cerrar con las 30 mil dosis nuevamente que teníamos en días pasados y seguir tomando muestras de PCR en todas las localidades", manifestó, quien dijo que las personas podrán hacerse la prueba gratis en parques y en todos los puntos de las EPS.

