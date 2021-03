Claudia López le pidió la renuncia a gerente de Subred de Oriente

Luego de las denuncias realizadas por el Concejo de Bogotá, la alcaldesa Claudia López le pidió la renuncia a Claudia Lucía Ardila, gerente de la Sub Red de Oriente, por permitir una fiesta y aglomeraciones dentro del hospital Santa Clara en diciembre.



"Nosotros no podemos aceptar de ningún funcionario público de la Alcaldía un acto indebido que deshonre la confianza que le hemos dado los ciudadanos", dijo la alcaldesa en rueda de prensa.

(Le puede interesar: 372 dosis que llegaron mal rotuladas a Bogotá serán devueltas a Pfizer)



Este cargo no es de libre nombramiento y selección, sino que tiene un proceso de selección regido por la ley. Sin embargo, desde la Alcaldía manifestaron que no hay confianza y, por esto, le solicitaron a la gerente la renuncia.



"Es la gerente de la Sub Red de Oriente en temas de salud. El tema más crítico y sobre el que más confianza debemos tener", dijo la mandataria.



La alcaldesa le agradeció al Concejo por este ejercicio de control político y haber denunciado estos actos.

Puede seguir leyendo:

- Stefano Landucci apareció en Villavicencio



- Una enorme piedra cayó sobre un carro en la vía Bogotá-Mesitas