La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que en las protestas de los habitantes del barrio Marsella por la construcción de un colegio distrital hay "clasismo de unos pocos residentes y oportunismo de concejales petristas". La mandataria también dice que en estas manifestaciones está la primera línea de Kennedy para impedir la obra.



(Lea también: ¿Por qué la comunidad protesta contra la construcción de un colegio en Kennedy?

La manifestación comenzó desde los principios de semana, también ha sido necesaria la intervención del Esmad, algunos residentes se han encadenado y hecho huelga de hambre.



López dijo que el colegio que se piensa construir en el predio tendrá capacidad para beneficiar a 1.060 niños. También agradeció a los que apoyan la construcción del colegio La Paz.



"Lamentable que se una el clasismo de unos pocos residentes de Marsella, el oportunismo de concejales petristas y la fuerza de choque de la primera línea de Kennedy para impedir que se construya colegio público para 1.060 niños".

Lamentable que se una el clasismo de unos pocos residentes de Marsella (agradecemos a la mayoría que apoya el colegio La Paz), el oportunismo de concejales petristas y la fuerza de choque de la 1ra Línea de Kennedy para impedir que se construya un colegio público para 1.060 niños https://t.co/MUJCcMpvgf pic.twitter.com/ucd8dDfQME — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 9, 2023

También destaca que desde 2015, en la alcaldía de Gustavo Petro, la Defensoría del Espacio Público entregó a la Secretaría de Educación el predio para hacer un nuevo colegio y así ampliar la cobertura educativa en la ciudad.

2️⃣Desde la Alcaldía de @petrogustavo en 2015 el @DadepBogota entregó a @Educacionbogota el predio público #LaPaz en Marsella, Kennedy para hacer un nuevo colegio para ampliar la cobertura educativa en Kennedy que todavía tiene déficit de 8.000 cupos.#ObrasQueMejoranLaEducacion pic.twitter.com/mSdQqdPzOW — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 9, 2023

De igual manera, el concejal de Colombia Humana, José Cuesta uno de los que estaría apoyando la manifestación, le dijo a este diario que es "lamentable" pues no está de acuerdo con la política en la que está empeñada la alcaldesa.



"No es posible que para resolver un conflicto socio ambiental en el que está inmerso está discusión en Marsella se tenga que apelar a la fuerza represiva del Esmad" mencionó Cuesta.



En este caso la concejala de la Unión Patriótica, Heidy Sánchez, indicó el día de ayer que: "Alertamos posibles vulneraciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en el parque de La Paz en Marsella, En Kennedy. Instamos a la administración para que prime el diálogo y no el abuso".

Alertamos posibles vulneraciones a los DDHH por parte de la fuerza pública en el Parque de la Paz en Marsella, #Kennedy. Instamos a la administración de @Bogota para que prime el diálogo y no el abuso. @GobiernoBTA @personeriabta pic.twitter.com/JAdwSDjN9q — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) February 7, 2023

Frente al caso, la Personería señaló que "ha mantenido de manera permanente un ejercicio de diálogo y garantía del derecho a la protesta, en las que propenden por el respeto entre quienes manifiestan su disenso y las autoridades distritales".



De igual forma el organismo de control, por petición de la comunidad, contribuyó en la instalación de una mesa de trabajo que contó con la presencia de la Secretaría de Educación, el Secretario de Gobierno, todas las entidades competentes y la comunidad del barrio Marsella, la cual concluyó tanto con la ratificación de la construcción del colegio por parte de la Secretaría de Educación y la decisión de la comunidad de acudir a instancias jurisdiccionales en búsqueda de un pronunciamiento que pondere entre los dos derechos en conflicto.

REDACCIÓN BOGOTÁ.