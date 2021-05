‘Ni muertos ni desaparecidos': alcaldesa sobre protestas en Bogotá

A través de su cuenta en Twitter, la alcaldesa Claudia López señaló que en la jornada de protestas de ayer en Bogotá no se reportó ningún muerto, y quienes estaban reportados como desaparecidos, ya se ha dado con el paradero de la mayoría. “Ni muertos ni desaparecidos, como debe ser siempre, en jornadas de movilización y protesta en Bogotá”, dijo.



López recalcó esto tras el anuncio de la Secretaría de Gobierno de que ya se sabe lo que pasó con 16 de las 18 personas que la Defensoría del Pueblo había registrado como desaparecidas en la ciudad. Estos ciudadanos fueron reportados en distintas estaciones de Policía y URI de la ciudad, de los cuales nueve quedaron en libertad y cinco están en procesos judiciales.

Ni muertos ni desaparecidos, como debe ser siempre, en jornadas de movilización y protesta en Bogotá. Las 16 personas reportadas como presuntamente desaparecidas por @DefensoriaCol habían sido trasladadas a diferentes URI. En su mayoría están en libertad, todas con debido proceso https://t.co/yMZlStBicW — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 6, 2021

Fueron dos mujeres y 13 hombres los que se encontraron, pues, según afirmó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, la Defensoría había repetido el registro de uno de los reportados como desaparecido, quien apareció con dos nombres distintos. Además, se reportó que una de las personas era un menor de edad, quien fue puesto a disposición de la Unidad de Infancia y Adolescencia. Un fiscal está a cargo del caso.



“Estaremos en la verificación de los dos casos que faltan con las comisiones en un trabajo articulado con la Defensoría. Seguramente en el transcurso de las próximas horas podremos identificar sus paraderos”, indicó el secretario.



Desde esta mañana la alcaldesa ya había dicho que no hubo ningún muerto por las protestas, tras visitar a los heridos en el Hospital de Kennedy, al suroccidente de la ciudad y el Central de la Policía, en la en la carrera 59 con calle 26. Además, descartó el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de las autoridades.



“Quienes se movilizan diciendo ‘no nos maten’ los entiendo, pero en Bogotá no han matado a nadie hasta ahora”, recalcó la mandataria durante su vivista. No obstante, es importante señalar que el 1.º de mayo, el Hospital San José registró el deceso de una persona que tenía lesiones tras las protestas, hecho que está en materia de investigación.



Finalmente, la Alcaldía reportó que durante los disturbios y hechos violentos de ayer, 214 personas resultaron heridas e ingresaron a centros asistenciales: 104 policías y 110 civiles.

