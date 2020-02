Alcaldesa Claudia López propone dos territorios de paz en Bogotá

La alcaldesa Claudia López propuso la creación de dos territorios de paz en Bogotá. Uno localizado en la localidad de Sumapaz y el otro urbano, entre Bogotá y Soacha.



Según la mandataria, la idea es que Bogotá sea epicentro de paz y reconciliación y que en la ciudad se reúnan todas las iniciativas a través de las cuales se implementan los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.

El anuncio lo hizo este jueves en el foro Bogotá Territorio de paz y reconciliación, que se realizó este jueves en la sede de la Alcaldía Mayor y al que asistieron Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación , y Rodrigo Londoño, Timochenko, ex jefe de las Farc y hoy senador del partido Farc.



En esos territorios, según López, se implementarán una especie de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde se pueden cumplir las metas del acuerdo de paz y el actual gobierno distrital puede establecer metas para el cuatrienio y para el 2030.

Del primer territorio de paz, Sumapaz, dijo que es una localidad que ha sufrido por el conflicto armado, y del segundo, lo consideró un territorio urbano de paz que ha recibido a miles de desplazados víctimas del conflicto.



"Para que no se preste a interpretaciones equivocas (...) No es para crear competencias y divisiones inútiles. Nuestro propósito no es inventarnos una política pública de paz y reconciliación para Bogotá - Región, es implementar la política pública Nacional de paz, de derivada de los acuerdos de la institucionalidad en Bogotá-Región", explicó López.



En la búsqueda de ese objetivo, la mandataria dijo que le pedía la ayuda al Gobierno Nacional para implementar, dentro de la institucionalidad, esos territorios.



