Atención: Bogotá prohíbe parrillero en moto para domiciliarios

Después de los hechos violentos que se registraron esta semana, en los cuales murieron seis personas, y que prendieron las alarmas de los ciudadanos, la alcaldesa Claudia López explica las medidas de seguridad que vienen para la ciudad.



Estos anuncios se dan luego de que ciudadanos, expertos y concejales pidieran nuevos rumbos en materia de seguridad. Aunque la administración ha considerado que ha entregado resultados importantes en la disminución de delitos de alto impacto, la percepción en las calles es otra.

Después del consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Bogotá, junto a la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció medidas adicionales para garantizar la seguridad de los bogotanos.



La primera medida será adicionar 30 puestos de patrullaje en los que trabajará la Policía con el apoyo del Ejército. "Hará control y requisa, especialmente para mejorar en el tema de desarme e identificar gente armada.", dijo la mandataria.



En segundo lugar, la Alcaldía de Bogotá le solicitó al Gobierno Nacional regular la importación, venta y uso de armas traumáticas. La alcaldesa explicó que este tipo de armas no son un juguete, sino que intimidan, hieren y pueden matar. "Hemos detectado en investigaciones con la Policía y Fiscalía, que cada vez más se están usando armas traumáticas para hurtos", explicó López.



En tercer lugar, la administración tomó la decisión de prohibir el uso de parrillero para motociclistas que trabajen en plataformas de domicilios. Asimismo, se les pedirá a las plataformas información en tiempo real sobre la identificación de los domiciliarios para que se pueda verificar si realmente las personas trabajan en este servicio.



"No tiene por qué haber un parrillero mientras se presta un servicio de domicilio", dijo la alcaldesa. Las plataformas de domiciliarios deberán tener espacios privados, esto con el fin de que no se haga utilización del espacio público.



En cuarto lugar, se incrementará el personal dedicado a investigación para desarticular bandas criminales organizadas y capturar sus rentas ilegales, sea por narcotráfico o por hurto de vehículos y motos. "Vamos a ir detrás de las bandas y las rentas criminales que tenemos identificadas gracias a la acción de la Policía y la Fiscalía", dijo.



Asimismo, la administración potenciará el Plan 100 contra el microtráfico, que es una de las apuestas de la Policía Nacional para combatir este delito. "El trabajo con la Fiscalía nos permitió identificar ollas de microtráfico, esto nos permitirá hacer la extinción de dominio que es donde realmente queremos impactar, afectar sus rentas criminales", explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia. Desde que se lanzó el Plan 100 se han incautado 17 inmuebles con extinción de dominio.



"Los parques son de los niños y los ciudadanos, no de los jíbaros", dijo la alcaldesa. Por esto, la Alcaldía seguirá trabajando en los frentes de seguridad ciudadana en cada localidad. La mandataria explicó que quieren triplicar estos frentes con el fin de articular los trabajos de la ciudadanía con los de la Policía.

​Por último, la Alcaldía anunció que se hará un consejo de seguridad local en la localidad de Sumapaz luego de que en esta zona se presentaran tres homicidios.

