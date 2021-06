¿Qué se podrá hacer y qué no? Las reglas de la reactivación en Bogotá

Bogotá entrará en fase de reactivación económica este martes 8 de junio. Se espera que la mayoría de sectores opere sin restricción de horario -a excepción de los bares y gastrobares- y que vengan diversas acciones de respaldo a poblaciones golpeadas por la pandemia.

Sin embargo, la reapertura coincidirá con uno de los momentos más críticos de la pandemia en Bogotá. Al 4 de junio, la capital ostenta varias cifras récord en contagios:



- 77.066 casos activos

- Más de 10.000 casos nuevos en los últimos dos días

- Ocupación UCI General: 95,9 %

- Ocupación UCI covid: 97,3 %

- Ocupación Hospitalaria: 91,6 %



Este viernes, a pocos días de la reactivación progresiva, la alcaldesa Claudia López dio los detalles de lo que se podrá y no se podrá hacer.

Los anuncios

"Nuestro primer mensaje es que en ningún caso volvemos a la vida normal", dijo López al comienzo de la presentación de la estrategia y, luego, se refirió al Paro Nacional. Aunque reconoció las motivaciones sociales del paro, advirtió que hay un impacto en la salud.



"Las jornadas de paro son jornadas de supercontagio. En términos epidemiológicos, las movilizaciones son dispersores del contagio: es como si tuviéramos un concierto todos los días", dijo López y sostuvo que los efectos ya se están viendo y se sostendrán "al menos tres semanas más". Esto, en últimas, significa que la ocupación UCI se sostendrá en niveles superiores al 90 % durante el resto del mes.



Por el lado de la apertura económica, reconoció que tendrá un efectos en las cifras covid. "Con o sin apertura económica vamos a tener circunstancias iguales. Pero va a haber algún efecto de nuevo contagio por la mayor interacción de la activación de nuevos sectores", dijo, pero hizo la salvedad de que la intensidad del efecto depende del "autocuidado".



"Puede que pasemos de un promedio de 120 fallecidos a 140 o 150. Pero si no nos cuidamos, si los establecimientos no controlan sus aforos, no mantienen las puertas y ventanas abiertas... si creemos que se acabó la pandemia, el número puede ser más. La diferencia entre cuidarnos y no cuidarnos no es la ocupación UCI, sino la cantidad de muertos que vamos a tener", sostuvo López.

Anuncios Claudia López Foto: Alcaldía de Bogotá

Avanza la vacunación

"La vacunación es la que nos permite, a pesar de los riesgos que tiene la pandemia, tomar un mayor riesgo. Riesgo desde el punto de vista epidemiológico", anotó López.



La mandataria aseguró que Bogotá tiene una capacidad instalada para aplicar 80.000 vacunas diarias. Sin embargo, aplicar esto depende de que haya dosis disponibles y asignadas por parte del Gobierno Nacional.



Cumplimiento por edades



Mayores de 80 años:

Primera dosis: 92 %

Segunda dosis: 77 %



Mayores de 70 años:

Primera dosis: 79 %

Segunda dosis: 64 %



Mayores de 60 años:

Primera dosis 63 %

Segunda dosis: 27 %



Personas de 55 a 59 años:

Primera dosis 55 %

Segunda dosis: 0 %



Personas de 50 a 55 años:

Primera dosis: 10 %

Segunda dosis: 0 %

No habrá ley seca ni toque de queda

El 8 de junio se levantan estas dos medidas. Tampoco habrá pico y cédula.

Medias de bioseguridad

El Distrito pide que se cumplan las medidas de bioseguridad:



- Uso de tapabocas, distanciamiento y lavado de manos



- Sectores económicos deben cumplir los protocolos fijado por el Gobierno Nacional



- Respeto por el aforo máximo permitido e instalación de avisos que indiquen cuántas personas máximo deben estar en el espacio. "Esta es la medida que más le quiero insistir a todos los locales comerciales", anotó López.

Sector gastronómico

Bares y gastrobares funcionarán hasta la 01 a.m. No será requisito el consumo de alimentos.



Los restaurantes podrán funcionar con aforos limitados en la modalidad A Cielo Abierto y en interiores.

San Victorino y ferias populares

La alcaldesa confirmó que en escenarios como San Victorino y 20 de Julio hay una regulación de bioseguridad y presencia de gestores.

Regreso a clases

Colegios públicos: La alcaldesa aseguró que para finales de junio, los colegios públicos están en capacidad de volver a la presencialidad.



Indicó que, dada la inmunización de docentes y personal administrativo, los profesores deben regresar "sin excepción".



Colegios privados y universidades: La reactivación cobija también la apertura del colegios privados y universidades con los respectivos protocolos de la resolución 777 de 2021.

Teletrabajo

El artículo 5 del proyecto de acuerdo que regula la reactivación, aún prioriza el teletrabajo. "Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, todas las entidades del sector público y privado deberán dar continuidad a los mecanismos para que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen de manera preferencial las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares en los términos previstos en el presente decreto. Se procurará prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus empleados y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo en casa"

Lo que no se puede hacer

Este momento de la pandemia aún restringe en Bogotá:



- Las discotecas



- Partidos de fútbol



- Conciertos

EL TIEMPO