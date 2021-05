Claudia López, en reposo y aislada por el covid-19

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el viernes que es positiva para covid-19. Lo hizo a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter. “Después de muchos cuidados, de más de un año, finalmente me ha dado covid, los médicos me han dicho que tengo una PCR positiva, y aunque mis signos vitales están bien. Tengo un poco de malestar y mucho cansancio”, fueron las palabras de la mandataria, quien ha estado en la calle, en eventos y hospitales durante toda la pandemia, pero que no había sido contagiada.

Agregó que por recomendación de los médicos guardará reposo y estará aislada en su casa, “sobre todo por precaución y cuidado de los otros”, manifestó.



El anuncio se da un día después de que su secretario de Gobierno y mano derecha, Luis Ernesto Gómez, anunciara que también había sido diagnosticado como portador del virus.



“Después de un año invicto al fin me pilló el bicho. He estado con dificultad para respirar y otros de los síntomas covid conocidos, pero con el espíritu en alto. Seguro todo saldrá bien”, explicó Gómez, quien también ha estado velando en las calles por garantizar el avance pacífico de las manifestaciones en el marco del paro nacional.



Con los dos funcionarios más importantes de la ciudad enfermos, las riendas de una ciudad en pandemia pasarán a manos del secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien ha tomado protagonismo por las acciones adelantadas para combatir el avance del virus en la capital.

“Hago un llamado al cuidado, aunque me siento bien, y voy a estar pendiente de todo, también por responsabilidad y precaución –nunca se sabe qué pueda pasar–, va a estar a cargo de la Alcaldía Alejandro Gómez, a quien agradezco que asuma esta responsabilidad”, concluyó la alcaldesa.



Desde diferentes sectores sociales y políticos han enviado mensajes de aliento a la mandataria, incluso algunos de sus habituales contradictores han tenido palabras de solidaridad.



Tal fue el caso del concejal Carlos Fernando Galán, del partido Bogotá Para la Gente, quien le escribió: “Alcaldesa Claudia López, cuídese mucho, Bogotá la necesita con buena salud. Un abrazo”.



Quizá uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que le envió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos con quien López tiene una clara distancia, y con quien ha protagonizado intensos encontrones y debates.

"Es muy repelente conmigo, pero por encima el ser humano, le deseo pronta recuperación a la alcaldesa Claudia López”, puso en su cuenta de Twitter el exsenador, lo que desató una cascada de comentarios a favor y en contra de lo expresado por Uribe.

