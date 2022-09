La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López y su equipo de trabajo recorrió en la localidad de Los Mártires, un predio que era usado por la organización delincuencial “Los Maracuchos” para planear y cometer acciones criminales.



Explicó que este es uno de los ocho bienes a los que le declaró la Fiscalía Extinción de Dominio porque eran usados por la organización criminal ‘Los Maracuchos’ para cometer sus crímenes, para el narcotráfico, para coordinar extorsión, asesinatos.



“Justo en este predio la Policía capturó a uno de ‘Los Maracuchos’”, manifestó López.

A este predio, ubicado en la Avenida Caracas con calle 24, se le declaró extinción de dominio desde el año 2017 y este viernes, fue producto de una diligencia judicial de desalojo por parte de las autoridades. Esta casa estaba a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Uno de los miembros de Los Maracuchos fue detenido en este lugar. Foto: Alcaldia de Bogotá

“¡Cómo es que un bien a cargo de una entidad del Gobierno Nacional termina otra vez usado por una banda criminal!”, manifestó la mandataria de la ciudad.



Añadió que “la SAE no es responsable con el manejo de sus bienes, no les presta vigilancia, no les da un uso, los abandona, y ese abandono lo aprovechan organizaciones criminales que se toman los predios y desarrollan actividades criminales y para distraer la atención, instrumentalizan a personas humildes”.



Dijo además que que una vez se desocupe y se tome posesión del predio, se procederá a la respectiva demolición. “Olla del narcotráfico que encontramos, olla que demolemos, porque no vamos a permitir que se instrumentalice ningún predio para la criminalidad”, manifestó.

Esta casa ha sido intervenida en cuatro oportunidades este año. Según las autoridades allí se presentaba venta de estupefacientes, ocultamiento de elementos hurtados y explotación sexual.



“Hay investigaciones a cargo de la Policía y de la Fiscalía que evidencian que en este inmueble se han cometido delitos relacionados con trata de personas, de hecho, aquí se capturó a unos de los miembros de la organización Los Maracuchos”, señaló el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.



Es importante mencionar que el Distrito Capital ha realizado un proceso de caracterización y de atención integral para facilitarles alternativas a las personas que allí habitaban.



“Hemos venido a ofrecerle a las personas humildes, alternativas para que pernocten en otros lugares, pueden ser sitios del Distrito para habitantes de calle, centros de carreteros, subsidios de arrendamiento, les hemos ofrecido la alternativa que a cada uno le pueda servir”, destacó la Alcaldesa Mayor.

