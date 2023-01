A través de su cuenta de Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que es de la mayor gravedad que la saliente viceministra de Energía, Belizza Ruiz, informe del alto riesgo que tiene Bogotá de apagón por cambios en políticas y demoras en ejecución de proyectos nacionales. “En energía y gas necesitamos ya claridades ciertas sobre riesgos de desabastecimiento o apagón”.

El anuncio fue hecho por parte de Ruíz en una entrevista otorgada al este diario. “Aquí en Bogotá y Cundinamarca hay una probabilidad de apagón por dificultades en unos proyectos en transmisión y una subestación que no se ha podido finalizar. Y en el suroccidente del país hay problemas con otra línea de transmisión. Si eso no se resuelve pronto, existe una probabilidad de que haya un corte en el encendido eléctrico porque existe alta congestión en las redes y ya no aguantan”.



La exviceministra manifestó que este tipo de hechos le duelen, pues, la culpa no es de la falta de recursos, sino de la ausencia de buena gestión. “Tenemos los recursos energéticos para generar, la disposición de las empresas para invertir y construir, pero la gestión del sector requiere dinamismo, celeridad y mucho más apoyo del Gobierno para que los procesos no sean tan burocráticos y puedan ejecutarse”, añadió.

Francisco ‘Pacho’ Santos, exembajador de Colombia en Washington, contestó a la mandataria local y aseguró que no era solo una problemática de la capital, sino que otras zonas del país se verían perjudicadas por la administración del actual gobierno. “La política energética de Gustavo Petro y su petardo de ministra va a destruir el sistema energético nacional. Como en Venezuela o en Suráfrica”, trinó.

REDACCIÓN BOGOTÁ