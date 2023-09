“No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos. El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia”, esa fue le vehemente respuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a las denuncias por presuntas entregas de dinero en la construcción de la megaobra.

Esta se dio tras una publicación de la revista Semana en donde se reveló el contenido de un expediente sobre supuestos pagos ilegales en el marco de la construcción, que involucraría un monto de más de 10.000 millones de pesos. En la denuncia se nombra como protagonistas a un ciudadano chino, mencionado como William o Dong, un exempleado del Ministerio de Transporte llamado José Joaquín Silva Ardila e interceptaciones que salpicarían a los miembros del partido Verde. Hay menciones a Claudia López y a Angélica Lozano.

Estas son la maquinas que están haciendo los pilotes del metro en el sur de la ciudad hoy 19 de septiembre del 2023. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

La denuncia está respaldada por conversaciones entre estos, que obligaron a las autoridades a abrir un expediente. Según la revista, las interceptaciones más graves fueron realizadas entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones al Congreso.



Explican que se habla de entregas de dineros por más de 10.000 millones de pesos. De esta cifra, dice la revista, unos 6.000 millones irían “a los verdes” para financiar campañas políticas al Legislativo, a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra, la más importante en la historia del país.



El Distrito no tardó en responder a la portada de la revista. Explicaron que el contrato de concesión No.163 para la construcción, operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro fue adjudicado del 16 de octubre de 2019 y se firmó el 27 de noviembre de ese mismo año, durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa. “Dicho proceso contractual, resultado de una licitación pública internacional, ha sido ampliamente supervisado y verificado por instancias de control nacional y de transparencia de la banca multilateral”. Respecto al ingeniero que mencionan en supuesto pago irregular, argumentaron que la Empresa no ha realizado, durante el actual gobierno de Bogotá, ningún proceso contractual relacionado con la construcción de la primera línea del metro. “Toda compra la hace directamente el concesionario MetroLínea1. La Empresa Metro no interviene en ninguna compra o adquisición”.

El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia.



El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo.



De hecho, explicaron que la única actuación del actual Gobierno en relación con el contrato de concesión adjudicado en 2019 ha sido hacer seguimiento y verificar su cumplimiento. “En ejercicio de esa labor, esta Alcaldía le impuso el 9 de junio del presente año una multa por $ 1.885 millones de pesos al concesionario MetroLínea1 por el incumplimiento en la entrega de la ingeniería de detalle del proyecto. Fruto de ese riguroso control, el concesionario se ha puesto al día y la obra avanza bien y registra un 25 % de ejecución”.



Además, aclararon que la empresa Metro dijo que no solo ellos, sino la banca multilateral y los organismos de control realizan un permanente y riguroso seguimiento al cumplimiento y avance de la concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la PLMB y que así seguirá siendo. “Cualquier solicitud de las autoridades ha sido y seguirá siendo atendida de forma oportuna”.



Luego de esta polémica, López recordó que el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá ha sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo. “Reproducir en portada, sin ninguna verificación de información, contrastación de fuentes, o soporte de veracidad una retahíla de rumores de unos sujetos tomando whisky en Yopal sobre supuestos pagos indebidos en 2022 de un contrato que en realidad licitó y firmó la anterior administración en 2019, solo pretende difamar y sembrar un manto de duda”.

Por ahora se sabe, según la revista, que los documentos contienen varias menciones a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano y que la Fiscalía ya compulsó copias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 15 de septiembre, por cuanto se menciona a congresistas de los ‘verdes’ y estos son aforados. De otra parte, como en las interceptaciones se menciona a la alcaldesa Claudia López, será un fiscal delegado ante la Corte quien asuma las indagaciones.

Semana dice que Silva Ardila lanzó un dato que es crucial y decisivo en la investigación. “Le están girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares, para la campaña del congresista (...) porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso; eso es lo que observé, y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el metro”, se escucha en las interceptaciones. Según la publicación, la primera en detectar estos hechos fue la fiscal 135 especializada de Yopal, Lizeth Paola Rodríguez, quien logró que los jueces permitieran ampliar el campo de interceptaciones en medio de las pesquisas. La última palabra en todo esto la tendrá la Fiscalía General de la Nación.

REDACCIÓN BOGOTÁ