¡Atención! Habrá toque de queda nocturno en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá ya confirmó que en la capital se adoptarán las medidas anunciadas este lunes por el Gobierno Nacional. De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, habrá toque de queda nocturno todos los días a partir de este martes 20 de abril, desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.



En la capital también se mantendrá el esquema 4x3, es decir que habrá otra vez cuarentena total en la ciudad desde este jueves 22 de abril a la medianoche y hasta el próximo lunes 26 de abril a las 4:00 a.m.



Durante este tiempo de confinamiento, como pasó este fin de semana, no habrá ciclovía pero los parques metropolitanos sí estarán habilitados.



La medida de pico y cédula continuará tal y como viene funcionando en la ciudad. Desde el Distrito confirmaron que, de acuerdo a como lo estipula el Gobierno Nacional, se tomarán medidas adicionales en el momento cuando se supere el 90% de ocupación de las UCI que hoy está en 84,2%.



Tenga presente que en Bogotá no habrá control de pico y cédula para ingresar al servicio público.



La mandataria local hizo énfasis en que este tercer pico es muy agresivo y que en Bogotá se están incrementando las solicitudes de UCI para pacientes con covid-19. "En el primer pico el mayor número de solicitudes de UCI covid fue de 226; en el segundo pico fueron 207 y en este tercer pico fueron 243 y estamos a dos semanas del punto más álgido", aseguró López.



No acatar las medidas decretadas por el Distrito podrá ocasionarle una multa o sanción. Por no usar tapabocas podrán imponerle una sanción tipo 4, con un costo de 936.320 pesos. Este mismo valor tendrá que pagar si las autoridades lo encuentran participando o realizando fiestas clandestinas. Asimismo, si abre comercio no relacionado con servicios esenciales podrá tener un comparendo de 969.094 pesos.

