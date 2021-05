No habrá cuarentena este fin de semana en Bogotá

Hay cambio de planes para el manejo del covid-19 en Bogotá. La alcaldesa Claudia López anunció anoche el retiro de las medidas de cuarentena en el modelo 4 x 3 (restringiendo la movilidad viernes, sábado y domingo) y de pico y cédula.



“Retiramos la medida por razones epidemiológicas y porque no tengo la cara de pedirle al sector productivo que siga sacrificando su trabajo mientras las calles están llenas de gente que decidió no hacer su aporte al cuidado colectivo”, afirmó la mandataria después de una tarde de reuniones con el Comité Epidemiológico Distrital y Comité Epidemiológico Nacional en los que se analizaron los últimos indicadores de la tercera ola.

(Le puede interesar: ¿Va de regreso a casa?: Estas son las zonas afectadas por el paro)

Según afirmó la mandataria, las cifras indican que Bogotá ya alcanzó la cúspide del tercer pico y va a empezar una tendencia a la baja. “Hay ciertas estabilidad en la curva de contagios y fallecidos y un descenso en la velocidad de contagios”, afirmó López, quien calificó la apertura parcial como un “voto de confianza”. Sin embargo, el voto de confianza tiene una condición.

“No hay celebración comercial del Día de la Madre este domingo. Les rogamos quedarse en casa y no hacer reuniones con quien usted no convive”, insistió la mandataria. Hay que recordar, de hecho, que el mismo Gobierno Nacional ya había solicitado aplazar esa celebración.

¿Qué medidas sí habrá?

Sin embargo, hay medidas que sí se quedan. Hasta el 9 de mayo, e incluyendo los días de fin de semana, seguirá habiendo toque de queda nocturno de 8 p.m. a 4 a.m., con cierre del comercio desde las 7 p. m..



También se mantendrán la ley seca y la suspensión de la alternancia escolar. Este domingo 9 de mayo tampoco habrá ciclovía.



Pero, como ocurre cada semana, las medidas se revaluarán el lunes o martes de acuerdo a los niveles de contagios y de ocupación UCI. “No cantamos victoria”, reconoció López.



Este lunes, Bogotá cerró con una ocupación UCI general del 92,9 por ciento y con 43.893 casos activos (al 2 de mayo) y 3.147 nuevos contagios en las últimas 24 horas.



Lo cierto es que estas cifras aún no reflejan los posibles efectos de las aglomeraciones en medio del paro nacional. Aunque la indicación de los organizadores de las manifestaciones ha sido seguir los protocolos de bioseguridad, la dinámica de los últimos días ha llevado a que en ocasiones los participantes se vean obligados a bajar la guardia.



Ante este panorama, la alcaldesa invitó a quienes hayan marchado a tomarse la prueba de covid-19 en alguno de los puntos de atención gratuita que ofrece el Distrito. “Invito a los ciudadanos que asistieron a marchas la semana pasada a tomarse la prueba de covid esta semana, bien al quinto día de haber estado en una aglomeración o por tener cualquier síntoma respiratorio o malestar. Igualmente a sus familiares y contactos más cercanos. Cuidémonos”, trinó la mandataria.



De todas maneras, de ver un aumento significativo de contagios en las próximas semanas, el Distrito no descarta tomar nuevas medidas de restricción a la movilidad.

En resumen...

La Alcaldía de Bogotá, después de los dos Comités, decidió:



- Suspender el modelo de cuarentena 4 x 3. Es decir, entre este viernes 7 de mayo y el domingo 9 de mayo, no habrá cuarentena estricta.



- Levantar la media de pico y cédula.



- Mantener el toque de queda nocturno de 8 p.m. a 4 a.m. hasta el 9 de mayo. Para cumplir la medida, se exige que todo establecimiento comercial cierre a las 7 p.m.



- Mantener la medida de Ley Seca. Solo se podrá adquirir licor a domicilio.



- Mantener la suspensión de la alternancia en jardines y colegios.



Noticia en desarrollo...

BOGOTÁ