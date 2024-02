'Sería grave que no se hagan los aportes de la Nación': Galán sobre recursos para metro

Luego de un sobrevuelo de William Camargo, ministro de Transporte, y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, para conocer los avances en las obras del metro de Bogotá, los funcionarios manifestaron -este fin de semana- que no se puede cuantificar cuál es el grado de avance que tiene este proyecto en el que el Gobierno Nacional financia el 70 por ciento.



Este sobrevuelo se dio luego de que Bonilla señalara que el Gobierno está evaluando cuánto dinero destinar al proyecto por los ‘retrasos’ de la obra. "Los recursos están asegurados, nunca se le ha quitado la importancia estratégica, lo que hay que entrar a examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse dado el nivel de retraso de la obra", mencionó el jefe de la cartera de Hacienda.

(Le puede interesar: Minhacienda habla de presupuesto para metro de Bogotá: 'Los recursos están asegurados')

A propósito de estas declaraciones, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó en Blu Radio que la primera línea del metro tiene un avance del 29,53 por ciento y que el retraso es mínimo, pues debería estar en el 32 por ciento.



“Me parece positivo que los ministros hagan un sobrevuelo para revisar la obra. Ahora, ese no es el único elemento para revisar el avance”, señaló. Para Galán, el retraso de cerca de un dos por ciento no es grave, está en el marco de lo estipulado y se puede resolver.



(En contexto: Por qué hay revuelo por intervención del Gobierno en el presupuesto del 2024 / Análisis)



El mandatario capitalino informó que esta semana habrá junta del metro de Bogotá, en la cual estará el Gobierno Nacional, para conocer los informes técnicos e interventoría sobre el avance de este proyecto urbano.

Desde @MinTransporteCo y @MinHacienda realizamos sobrevuelo en el Corredor de PLM de Bogotá para revisar estado de avance de las obras. Iniciaremos en la zona Sur Occidental desde Patio Taller hacia Oriente y luego Norte del corredor. Iniciamos recorrido. pic.twitter.com/LoNKIYlwbv — William Camargo Triana. (@wcamargotriana) February 11, 2024

Galán habló sobre lo que dijo el Gobierno de los recursos del metro



Según Galán, los recursos de la Nación no están ligados a un avance de obra: “Así no dice el convenio de cofinanciación. Es más, los recursos de la Nación le empezaron a llegar a Bogotá desde el 2019, antes de iniciar la obra, y van hasta el 2049, mucho después de finalizarla. No están vinculados a un avance de obra, eso no es así”.



Para el alcalde de los capitalinos, “es fundamental que el país cumpla sus compromisos nacionales e internacionales, que le cumpla a Bogotá y a la banca multilateral”.



Galán explicó que hay compromisos adquiridos y que la meta es no retrasarse en ellos. “Sería grave que no se hagan los aportes de la Nación que están contemplados en el convenio de cofinanciación”, dijo.



Sobre lo mencionado por los ministros sobre los avances, Galán añadió que un sobrevuelo sirve, pero eso no contempla todo lo que se ha hecho, como el traslado anticipado de redes en Bogotá.



(Le puede interesar: Metro de Bogotá: tecnología de punta y sistema eléctrico que tendrá la primera línea)



Este viernes, contó el mandatario, habrá una reunión con el ministro Bonilla. En su análisis, Galán insistió que no está contemplado vincular al avance de la obra los desembolsos.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS