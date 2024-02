Alcalde y gobernador, reunidos en presidencia para conocer futuro de los Regiotram

En la tarde de este martes, se conoció que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey y el gerente de la Empresa Férrea Regional (EFR), Orlando Santiago, están manteniendo una reunión con altos funcionarios del Gobierno Nacional para hablar de los Regiotram de Occidente y del Norte.



Según conoció este diario, el encuentro se llevó a cabo se hizo con el fin de destrabar estos dos proyectos clave para la movilidad entre Bogotá y los municipios cercanos. Además, para llegar a acuerdos sobre el manejo de redes que se tiene que hacer en el corredor por donde pasará el tren de cercanías.



Al parecer, el presidente Gustavo Petro y el Ministro de Transporte, William Camargo, también estarían presentes en en la reunión.



Es importante mencionar que, el Regiotram de Occidente, el tren que conectará a los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con Bogotá, actualmente esta en ejecución, pero aún no cuenta con la licencia ambiental. Lo que se espera, es que en marzo, el megaproyecto ya cuente con esta autorización.



El Regiotram del Norte, que conectará a Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, aún no cuenta con el aval técnico del Ministerio de Transporte y por eso no se ha podido avanzar en este.



Cabe mencionar que, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exgobernador de Cundinamarca Nicolás García, hicieron la solicitud de aval técnico al Ministerio de Transporte en el segundo semestre de 2023; sin embargo, meses después se conoció que la entidad no lo otorgó e hicieron unas observaciones.



Una de ellas, era que el tren fuera para pasajeros y carga, cosa que en repetidas ocasiones, los exmandatarios aseguraron que no era posible porque ya habían estudios previos y expertos habían confirmado que no era viable.

