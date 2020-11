Alcalde de Soacha pide acelerar investigaciones sobre incendio en CAI

Respecto a lo sucedido el pasado 4 de septiembre cuando se dio un intento de fuga en el CAI de San Mateo, el mandatario concretó que se deben esperar las investigaciones de la Fiscalía y que se ha realizado acompañamiento a las familias.

Luego de lo sucedido en el CAI de San Mateo, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, manifestó que por parte de la Administración Municipal se ha realizado acompañamiento a todas las familias de las víctimas a nivel psicosocial y desde la Secretaría de Gobierno se han sostenido reuniones con ellos, con el fin de garantizar todos los derechos fundamentales de los familiares.

“Lamentamos y repudiamos categóricamente los hechos sucedidos en el CAI de San Mateo dos meses atrás. Estamos dando acompañamiento a todas las familias de las víctimas de ese suceso tan lamentable en nuestra ciudad”, afirmó el primer mandatario de los soachunos.

A su vez, el Alcalde fue enfático en que se debe castigar a quienes hayan sido responsables del atroz hecho. “Pedimos a las autoridades celeridad para esclarecer los hechos y para condenar a quién haya lugar dependiendo lo que las investigaciones demuestren, que se dé claridad y transparencia y prontitud en esta investigación”, aseguró, Saldarriaga.



Saldarriaga agregó que este tipo de sucesos también son producto de no trasladar a los condenados a los centros penitenciarios para que estén en condiciones óptimas de seguridad y salubridad.

“El Ministerio de Justicia y el INPEC no han recibido a las personas condenadas y al momento hay un grave hacinamiento en todos los CAI y estaciones de la Policía. Mientras los presos no tengan lugares dignos para cumplir sus penas seguirán dándose este tipo de situaciones", destacó el alcalde de los soachunos.



“De verdad como el Alcalde de Soacha hemos estado haciendo el acompañamiento de lo que ha venido sucediendo con este caso triste para nuestra ciudad y para Colombia entera”, finalizó Saldarriaga.



El alcalde señaló que solo las autoridades competentes podrán esclarecer lo que realmente sucedió y que no se debe condenar o hacer responsables a personas o instituciones hasta que no haya concluido la investigación.

