En conversación con EL TIEMPO, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, se refirió a la protesta que adelantan varios transportadores en el municipio por el no incremento del pasaje del servicio colectivo urbano.

Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Las protestas se presentan desde la noche de este lunes luego de que Saldarriaga no aumentará la tarifa del servicio público para este año.



La decisión del gobierno municipal no cayó bien para los conductores que, sin autorización y para disgusto de los usuarios, habían aumentado la tarifa en 400 pesos para cobrar 2.500 por pasaje.



"Jamás. En ningún momento hubo ninguna autorización para que ese valor subiera. Lo subieron porque Bogotá subió tarifas", explicó el mandatario.



Los transportes aseguran que este incremento se había hecho porque desde inicio de año los insumos han subido, lo que ha golpeado significativamente sus bolsillos.



Saldarriaga señaló que por ahora no contempla la subida de la tarifa y que de hecho a principios del año pasado ya tuvo un aumento de 200 pesos. "Lo que tenemos que tener claro es que la tarifa de Bogotá sube porque mejora su parque automotor. Aquí tenemos buses de 30 años. Un poco de vejestorios que deberían estar en chatarrización o reposición y no han hecho ninguna de las dos, prestando un pésimo servicio", agregó.



Frente a este tema, representantes de los transportadores se reunirán en la mañana de este martes con el alcalde para encontrar soluciones a la crisis.

[07:00 a.m.]#AEstaHora se presenta plantón sobre la Autopista sur con carrera 76, sentido Soacha-Bogotá. Se genera afectación de la calzada mixta. @SectorMovilidad y @TransitoBta apoyan la regulación del tráfico a lo largo del corredor. pic.twitter.com/UgqIVHMenr — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 31, 2023

Mientras dicho encuentro ocurre, la situación en Soacha es crítica debido a la falta de rutas y algunos bloqueos que persisten, sobre todo en inmediaciones a la Autopista Sur.

REDACCIÓN BOGOTÁ

