Una gran polémica se ha generado luego de que el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, fuera grabado en video sin tapabocas y repartiendo licor a las personas durante el cierre del Festival del Sol y la Luna, la tradicional celebración del municipio inspirada en las historias de los ancestros muiscas.



El concejal Giovanni Ramírez Moya, fue uno de los primeros en mostrar su rechazo ante esta situación y cuestionó el comportamiento del alcalde. “Como Concejal de Soacha me gustaría saber las opiniones de este comportamiento del alcalde @juancsaldarriag en la noche anterior”, trinó en su cuenta de Twitter.

El concejal Wilson Andrés Rodríguez, también manifestó indignación y aseguró que durante el evento se evidenció un actuar irresponsable por parte del mandatario y las personas asistentes que no cumplieron con las medidas de bioseguridad como el tapabocas y distanciamiento social.



“Es un acto irresponsable del alcalde Juan Carlos Saldarriaga, teniendo en cuenta que nos encontramos en una pandemia y más aún cuando el mensaje de las autoridades locales es de autocuidado a cada uno de los ciudadanos”, dijo el funcionario, quien solicitó que se iniciara una investigación por el incumplimiento de las normas durante el festival.



Ante este hecho el secretario de Salud de Soacha, John González afirmó que en el festival se mantuvieron todas las medidas y se exigió el carné de vacunación para ingresar a cualquiera de las actividades programadas.



"No hubo una sola persona que hubiese estado dentro de los establecimientos si no estaba vacunado”, dijo González.



Mientras tanto las autoridades realizan un llamado para que los soachunos no bajen la guarde y mantengan las medidas de protección, pues en el municipio hay 53.150 casos confirmados de contagio y 253 activos, según el centro de respuesta de coronavirus de Soacha.



