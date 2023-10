Alcalde de Soacha dijo que mirador Tequendama avanzará pese a conceptos del Gobierno

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, reiteró que el proyecto turístico “Mirador Jardines Colgantes del Tequendama”, seguirá avanzando, a pesar de la respuesta confusa que recibió por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.



Sin embargo, dijo que esto no es razón para decir que no se va a continuar con el proyecto, afirmó el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, quien explicó que el Ministerio en su concepto se refiere a la primera fase del proyecto, que era el puente que comunicaba con la zona protegida. Ahora, la zona protegida no se toca, porque el mirador es una estructura de vidrio en la que la gente puede ir de lado a lado, sin afectar la reserva.

“En el Ministerio siguen hablando de un proyecto de hace dos años que es un puente, nosotros estamos hablando de un mirador, el puente es un concepto de unión, nosotros no estamos uniendo nada, la reserva ambiental no la estamos tocando, por lo que ese concepto ya cambió”, insistió el mandatario, quien agregó que hay que ir a aclarar estos temas al Ministerio y ajustar lo que sea necesario.



El alcalde destacó, además, que este es uno de los desarrollos turísticos más importantes en los que se está trabajando actualmente en Colombia y que no va a dejar de insistir en él, por el contrario, hizo un llamado a revisar lo que sea necesario para no privar a la región y al país de una obra de estas características, que no solo será una fuente importante de empleo, sino también de desarrollo de turismo experimental de grandes ingresos para el comercio inversión, además de fuente de recursos para la ciudad y el departamento.

Mirador del Salto del Tequendama. Foto: Alcaldía de Soacha

“Desde el Ministerio nos dijeron que había un tema con la estructura de la Casa Museo del Salto Tequendama, pero lo que el proyecto tiene es una estructura nueva y turística, que va a contrarrestar y va a resaltar la Casa Museo, que, de paso valga decir, si no la ayudamos va a desaparecer porque nadie está yendo allá”, explicó Saldarriaga.



De igual manera, el alcalde Saldarriaga afirmó que, como Gobierno, siempre ha respetado la normatividad del país, pero insistió en que no se pueden aprobar o no proyectos basados en la subjetividad de los funcionarios, por lo que le pidió al Ministerio definir los ajustes puntuales que se requieren para poder avanzar y sacar adelante esta obra de cerca de $100.000 millones.



Es importante destacar que el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, visitó recientemente la ciudad y destacó el interés de la comunidad por el proyecto y mencionó que le llama la atención.

El alto funcionario mencionó en su momento que, desde el Gobierno, “queremos apoyar y queremos ser parte de ese gran proyecto de convertir a Colombia en un destino cultural real. Sabemos que Soacha es un municipio con una potencia muy grande en ese aspecto; es la cuna prehispánica de una comunidad muy importante como la Muisca y hay que reconocer también que aquí hay sitios sagrados y sitios patrimoniales que queremos defender y proponer dentro de esa estrategia de turismo cultural para Colombia”.



Vale la pena mencionar que los estudios y diseños de este proyecto ya están listos, además, la Alcaldía ya cuenta con la aprobación del Concejo Municipal para su ejecución, vía endeudamiento.



El proyecto, al que le falta el permiso del Ministerio de Cultura, porque esta zona fue declarada Patrimonio Arquitectónico Forestal, será administrada por la Empresa Pública de Soacha, Epuxua, que también aclaró que el proyecto sí atiende los valores físicos, históricos, estéticos y simbólicos del área de influencia del Tequendama, ya que se presenta como un espacio para la contemplación y recreación entorno a la estructura natural.



“Al ubicarse como un espacio para la visualización de la Casa Museo Salto del Tequendama, se presenta como un complemento al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al estar en sintonía con la Resolución 1869 del 2019 y la Resolución 3335 del 2018”, destacó la Empresa Pública.



Por último, vale destacar que la administración municipal de Soacha, después de reuniones y mesas de trabajo sostenidas con MinCulturas, se encuentra acogiendo y consolidando los insumos técnicos para dar respuesta a las observaciones realizadas por esta cartera, con el fin de realizar un nuevo radicado para en los próximos días, la ejecución del proyecto.

