Alcalde de Anapoima se queja de viajeros irresponsables en cuarentena

El alcalde de Anapoima, Alexánder Bermúdez, dijo a través de su cuenta de Facebook que no iba a permitir que a su municipio llegaran turistas en masa, con la intención de pasar la Semana Santa.



Esto, porque los viajeros podrían poner en riesgo a la población en el marco de la emergencia de salud por la covid-19.

"Son bienvenidos todos, pero cuando pasemos esta crisis derivada del coronavirus”. Con estas palabras, Bermúdez ha denunciado la intención de foráneos de pasar sus vacaciones en esta zona del país.



(Le puede interesar: Varios incumplieron cuarentena y salieron a pasear este fin de semana)

El mandatario local le solicitó a la alcaldesa de Bogotà, Claudia López, extremar las medidas para que desde la capital no intenten viajar los ciudadanos, pues no se les permitirá el ingreso.



Por otra parte, con el apoyo del gobernador Nicolás García y la Policía de Tránsito y Transporte, se endurecieron los controles y patrullajes, para evitar a toda costa que personas ajenas al municipio, lleguen a alterar las disposiciones y la cuarentena que guardan los ciudadanos.



(Además: ‘En cuarentena nos estamos piloteando la Bogotá del futuro’)



Desde el viernes pasado hubo una polémica a nivel nacional porque, presuntamente, altos funcionarios del Estado estarían acudiendo a Anapoima y municipios cercanos para pasar Semana Santa en sus casas de descanso.



"El viernes en la noche, ciudadanos me indicaron que algunas personas estaban llegando”, dijo el alcalde de Anapoima, y agregó que, entre otros, llegó “un esquema con un grupo de muchachos en aparente estado de embriaguez. Venían en tres camionetas con esquema de seguridad, sin salvoconducto de Presidencia”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com