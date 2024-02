Alcalde Galán responde a alerta de la Defensoría del pueblo por inseguridad en Bogotá

Según lo informó la Alcaldía de Bogotá, tras conocer la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en la que advirtió, según su concepto, sobre la disputa de territorios por grupos criminales en algunas localidades de Bogotá; el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, se reunió con los principales organismos de seguridad y justicia de la ciudad para evaluar los alcances de esta comunicación.

Durante la reunión, el alcalde @CarlosFGalan ratificó la disposición de Bogotá para analizar los elementos que se incorporan en esta alerta temprana. También explicó que es preventiva, donde la @DefensoriaCol ha identificado situaciones que pueden ocurrir sino se actua… pic.twitter.com/maxPJKUZ13 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 29, 2024

“Hemos convocado esta reunión para poder analizar lo que plantea esta alerta temprana, y entenderla en el contexto que estamos viendo en Bogotá, y definimos varios aspectos: el primero es toda la disposición para analizar los elementos que se incorporan en esta alerta; también la articulación interinstitucional y el trabajo conjunto; y finalmente el desarrollo de una estrategia de seguridad y prevención”, explicó.



El mandatario aclaró que la alerta temprana no es inminente, sino estructural, y se deriva de un proceso de análisis de situaciones de criminalidad de la ciudad en los últimos cuatro años. “Aunque particularmente tiene en cuenta los últimos ocho meses, la alerta es principalmente preventiva frente a elementos que identifica la Defensoría del Pueblo, pueden llevar a situaciones que eventualmente podrían ocurrir en Bogotá si no actuamos, trabajamos en conjunto y nos articulamos”, añadió.

Nos reunimos con @COL_EJERCITO, @PoliciaBogota, @FiscaliaCol y @SeguridadBOG para analizar la alerta temprana de la @DefensoriaCol sobre una supuesta guerra entre bandas criminales en Bogotá. Les contamos las conclusiones:



1. Bogotá tiene absoluta disposición para analizar y… pic.twitter.com/cFvWZ1Flkp — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 29, 2024

Carlos Fernando Galán reunido con la Defensoría del Pueblo. Foto: Alcaldía de Bogotá

Reiteró que en Bogotá en los últimos meses no han ocurrido masacres, y recordó que en la ciudad se han venido reduciendo los homicidios en comparación con 2023. Destacó que, en conjunto la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, se viene trabajando efectivamente en el esclarecimiento de hechos delictivos en la ciudad.



“Para la Administración Distrital es muy importante conocer el contexto de esta alerta, entender que se trata de un elemento preventivo que nos lleva a tomar decisiones para lograr que las cosas que están en la alerta no se materialicen. No se trata de una alerta de inminencia de situaciones que puedan ocurrir en Bogotá”, puntualizó Galán.



En el encuentro participaron el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo; el comandante de Policía de Bogotá, general José Daniel Gualdrón; el comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional, general Rodolfo Morales; la directora seccional de Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, así como delegados de la Defensoría del Pueblo.

Comandante de Policía de Bogotá, general José Daniel Gualdrón. Foto: Alcaldía de Bogotá

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ