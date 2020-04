Distrito llama a la solidaridad en el tema de albergues temporales

Desde hace un tiempo, varias entidades del Distrito entre las que están la Secretaría de Integración Social, el Idiger, la Cruz Roja y la Secretaría de Salud vienen planeando el montaje de una serie de albergues en los polideportivos y coliseos ubicados en sitios estratégicos de Bogotá.



La razón, la cantidad de familias que por la emergencia en salud ocasionada por el coronavirus han quedado en la calle ante la imposibilidad de pagar sus arriendos o seguir laborando de forma normal.

El problema radica en que unas pocas comunidades aledañas a estos no están de acuerdo con estas adecuaciones porque temen que quienes arriben a estos espacios generen situaciones de conflicto, inseguridad o desorden en los barrios.



Hay que aclarar que la intención del Distrito no es trasladar personas que hayan contraído el coronavirus, sino aquellas que por su situación de vulnerabilidad han sido sacadas de sus habitaciones de arriendo. Asimismo, indica que lo que está previsto es que no halla más de 50 personas por cada uno de los refugios.



Estos estarán ubicados en cinco localidades: Tunjuelito, Engativá, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme, y solo en coliseos y polideportivos administrados por el Idrd.

El manejo de estos lugares estará a cargo de la Cruz Roja y habrá presencia de delegados de la secretarías de la Mujer y Salud. Estas personas tendrán una revisión médica antes de entrar al albergue y no podrán volver a salir durante la cuarentena. Los sitios de concentración son temporales, no definitivos. Algunos se quedarán hasta el 13 de abril y los adultos mayores hasta mayo.



No obstante estas aclaraciones, la reacción de los residentes de barrios como Villa de los Alpes, Quiroga, Nuevo Muzú, Valles del Cafam o Las Cruces fue la de rechazar este tipo de instalaciones. “Todos unidos por Villa de los Alpes. Nosotros no queremos la adecuación de los polideportivos para que traigan inmigrantes”, dijo una de las residentes del barrio Villa de los Alpes.



Al respecto, el Distrito aclaró que en estos lugares no habrá extranjeros, sino adultos mayores y familias.

Pero en Villa de los Alpes, incluso, los habitantes de barrio acordonaron la entrada del polideportivo y hasta han realizado vigías nocturnas para evitar la instalación del albergue. “Están adecuando cocinas y baños. Y nosotros creemos que eso va a generar un foco de inseguridad tanto para este sector como para todos los barrios que están alrededor”, dijo otro residente. Aseguran además que en otros tres puntos de la localidad se están haciendo adecuaciones similares. En la localidad de Usme, en el polideportivo de Valles del Cafam también se estaría planeando la instalación de un albergue, dice la comunidad. Allí, también se convocó a la comunidad para rechazar la situación. Los residentes dicen que no creen que haya garantías para que luego de la emergencia la autoridad se haga cargo de esta población.



EL TIEMPO consultó a la Secretaría de Integración Social, que dijo que es un proyecto interinstitucional y que debido a las protestas ciudadanas están reunidos y próximos a tomar nuevas decisiones.



El Idiger, por su parte, dice que hay muchos mitos sobre la medida y que a estos lugares no llegará población problemática.

REDACCIÓN BOGOTÁ