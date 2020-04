Albergues: ¿miedo o falta de solidaridad con los necesitados?

¿Por qué algunas comunidades se están resistiendo a que el Distrito proteja en albergues a población vulnerable durante la cuarentena? Mientras que para unos es apenas una reacción obvia teniendo en cuenta algunas experiencias del pasado, en donde instalaciones parecidas han sido problemáticas, para otros es un falta total de solidaridad con los más necesitados.

Y, en ese sentido, lo primero que hay que explicarle a la ciudad es las condiciones bajo las cuales el Distrito dice que van a funcionar estos espacios, sin especulaciones ni información falsa. El proyecto liderado por el IDRD, la Secretaría Distrital de Integración Social, en coordinación con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Cruz Roja de Bogotá, van a instalar cinco alojamientos temporales en diferentes coliseos y centros polideportivos administrados por el Distrito.



El propósito es brindar espacios de aislamiento preventivo a población vulnerable, en medio de la actual contingencia que se vive producto de la pandemia de covid-19. “Es un servicio humanitario. Estas personas que se van a beneficiar necesitan hoy un apoyo y estas infraestructuras son las que están mejor acondicionadas”, dijo Guillermo Escobar, director del Idiger.



Según explicó, estos albergues van a estar distribuidos en las localidades Tunjuelito, Engativá, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme, y solo tendrán capacidad para máximo 50 personas cada uno. “Les queremos decir a las comunidades que estén tranquilas. Les brindamos a personas que no tienen techo escenarios para aislamiento social y preventivo”, dijo Escobar.

Algunos ciudadanos resistentes dicen que estos albergues generan desorden y suciedad. Al respecto, los organizadores se están comprometiendo a cumplir con todas las normas higiénico sanitarias necesarias y cuidados en el manejo de basuras.



Otro rumor que se ha generado en los barrios es que a estos refugios van a trasladar a personas con covid-19. Falso. Al contrario, a las personas que van a residir allí se les hará previamente una revisión médica y tendrán acompañamiento permanente en absoluto aislamiento para prevenir brotes del virus.



Según los organizadores, no será la población venezolana la que residirá en estos albergues, aunque eso no tendría nada de malo, sino, sobre todo, adultos mayores en condición de abandono o quienes han sido expulsados de sus lugares de arriendo, entre otras poblaciones.



En lo que sí faltó comunicación, a juzgar por las reacciones de algunas comunidades como la de Villa de los Alpes, fue la difusión de todas esas claridades. “Aquí no nos informaron de nada. Nos enteramos fue porque comenzaron a llegar carros del Distrito. Eso no está bien”, dijo una residente de Villa de Los Alpes.



Por eso, en los próximos días, a través de información con líderes sociales, en los barrios y con jornadas comunicativas, el Distrito aclarará las dudas de la ciudadanía respecto a estos alojamientos para que se haga una apertura paulatina de los mismos. Finalmente, estos espacios estarán dispuestos inicialmente hasta el 13 de abril, y en el caso de adultos mayores, hasta mayo, según lo dispuesto por el Gobierno Nacional.

Durante su funcionamiento no se permitirá el ingreso y salida de las personas allí alojadas. Únicamente de los funcionarios a cargo, quienes se mantendrán bajo rigurosos protocolos de seguridad y protección. También habrá personal de las secretarías de Salud y Seguridad.



Luisa Ramírez, profesora del programa de Psicología de la Universidad del Rosario, explicó que estamos atravesando por una situación que involucra múltiples fuentes de amenaza: covid 19, inestabilidad económica y otras. “Cuando la gente percibe amenazas en el entorno, tiende a sentirse ansiosa: se inmoviliza y se pone hipervigilante. Son las respuestas normales de cualquier organismo. Sin embargo, el problema es que en estas circunstancias percibimos lo novedoso como amenazante, y rechazamos cualquier cosa que implique un cambio en nuestras condiciones de vida. Un albergue que trae nuevas personas en momentos de cuarentena puede amenazar la falsa sensación de seguridad que la gente encuentra en la normalidad de lo cotidiano”.



Por su parte, Carlos Charry, sociólogo de El Rosario, dice que parte del temor de las comunidades responde a una relación difusa con el extranjero, con el extraño. “Esta reacción es concomitante con el comportamiento humano y, por consiguiente, debe haber una etapa de socialización de las medidas por parte de las administraciones locales para hacerles entender que es una medida necesaria y que no va a generar ningún riesgo. En estos casos, el manejo de la información es trascendental”.

