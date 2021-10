Reducción en el uso del tapabocas activa las alarmas en Bogotá

El 50 por ciento de las personas que deben vacunarse contra el covid-19 en Bogotá ya tienen el esquema completo. Eso quiere decir que más de 3 millones de ciudadanos se han inmunizado. Además, otros 2 millones cuentan con una sola dosis.

Estos datos fueron presentados recientemente como una buena noticia por el secretario de Salud, Alejandro Gómez, y la alcaldesa Claudia López, quienes, no obstante, insistieron en que hay que mantener las medidas de bioseguridad, como uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento y que en los recintos cerrados haya muy buena ventilación.



“Nosotros hacemos pedagogía y nunca se ha tratado de tener encima de cada ciudadano un vigilante o un policía que le diga cómo debe comportarse. La Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales y la policía hacen vigilancia aleatoria y responden al llamado cuando no se cumple. Lo que mejor nos ha funcionado es la corresponsabilidad y la cultura ciudadana”, indicó López cuando anunció la ampliación del aforo del 50 al 75 por ciento para actividades en recintos cerrados, como restaurantes, cines, teatros e iglesias.

Estas recomendaciones llegan en un momento en el que la ciudad pasa por un pico respiratorio, como consecuencia de las bajas temperaturas que se están viviendo, y continúa latente la posibilidad del cuarto pico de contagio, pero también se registra un descenso en el número de personas que usan el tapabocas o no lo utilizan adecuadamente.

Baja el uso del tapabocas

Cifras de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, que #viene realizando mediciones semanales en una veintena de los lugares con mayor tránsito de personas y en establecimientos privados de aglomeración, indican que el porcentaje de no uso del tapabocas subió del 0,9 por ciento en marzo al 7,1 por ciento en septiembre y el buen uso descendió del 87,2 al 62,2 por ciento en el mismo periodo.



“En general, la respuesta de la ciudadanía durante esta pandemia ha sido muy positiva, de mucho cuidado y mucha responsabilidad, pero en las últimas semanas hemos visto un bajón y eso nos genera una alarma”, le dijo a EL TIEMPO Henry Murraín, subsecretario de Cultura Ciudadana.



Murraín destaca que el 60 por ciento de las personas son conscientes de que el contagio no ha parado y deben seguirse cuidando. “Pueden estar pasando que el bajón de muertes y de contagios es muy fuerte y eso puede mandar una señal equivocada de que esto ya pasó, aunque nos han dicho sistemáticamente que la vacunación y la mejora en la ocupación de UCI no significa que debamos relajarnos en las medidas de cuidado”.



El funcionario recordó que otras ciudades del mundo han enfrentado un cuarto pico, a pesar de tener altos niveles de vacunación, y que Bogotá no está exenta. “Todos podemos hacer algo: recordar una y otra vez que si no está bien puesto, si no sellan el tapabocas en la nariz, la barbilla y los cachetes, no sirve. Y si vemos una persona con la mascarilla mal puesta, llamémosle la atención con cariño”.

No bajemos la guardia. Necesitamos seguir cumpliendo las medidas de cuidado para mantener la reactivación de nuestra ciudad. Bajamos a 62% el uso de tapabocas bien puesto en los conteos en calle. Aún tenemos una mayoría. ¡Vamos a recuperar la tendencia! https://t.co/bw1m2yvFws pic.twitter.com/8GmuCE8lUU — Henry Murrain (@hmurrain) September 28, 2021

Con corte al 30 de septiembre, en Bogotá hay 2.028 casos activos de covid y en los últimos dos días no se reportan fallecidos. La ocupación UCI en general se ubicaba en 65,2 por ciento, y las exclusivas para pacientes, en 44,3 por ciento.



Pero si bien estas cifras son positivas, también es cierto que el virus continúa activo. Así lo muestra la positividad (porcentaje de personas a las que les toman muestra y resultan positivas), que llega al 1,13 por ciento, lo que quiere decir que aunque ha bajado el nivel de contagio, este sigue representando un riesgo.



En efecto, entre jueves y viernes pasados, luego de un leve descenso, los casos activos volvieron a subir, de 1.974 a 2.028. No hay que olvidar que, por ejemplo, Medellín viene reportando un incremento en los casos del 3 por ciento en las últimas dos semanas, y la ocupación de camas UCI se ubica sobre el 91 por ciento.



Falsa percepción de seguridad

La exsubsecretaria de Salud Clemencia Mayorga dice que hay una “falsa percepción de seguridad” orginada en la disminución de casos, pero eso no significa que el contagio cesó. “Al contrario, con la reapertura de sectores y de labores presenciales y colegios, etc., el riesgo es mayor, pero las personas oyen permanentemente sobre una disminución de casos. Así es que hay una gran brecha entre el real comportamiento de las cadenas de contagio y las cifras que se dan, que son solo las de aquellos a quienes se les practica la prueba”.



Mayorga también considera que el avance de la vacunación puede dar una “percepción de menor riesgo”, pero que la población susceptible aún es muy grande. “El mensaje mismo de la reapertura de sectores contribuye a que las personas tengan la percepción de que esto ‘ya pasó’; es como si la pandemia ya hubiera terminado, y no es así. La misma reapertura aumenta el riesgo, es decir que es ahora más que nunca que deberíamos estar más cuidadosos que cuando estábamos confinados”.



En el mismo sentido se refirió Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. “La relajación se da por varias causas: cansancio, creencia en que como ya estamos vacunados no hay que ser tan estrictos, ignorancia del riesgo que conllevan las variantes, como la delta, y, la más importante, al disminuir los casos de morbimortalidad, la comunidad cree que ya está superada la pandemia”.

Por su parte, César Burgos, expresidente de la Asociación de Sociedades Científicas, indica que hay una mezcla de situaciones por las cuales el uso del tapabocas está en descenso, entre ellas el agotamiento con las restricciones, la falta de una cultura de la prevención, que las medidas se ven como sacrificio y la tendencia a exaltar los logros y a subvalorar los riesgos de que haya personas que no se vacunan o relajan las medidas.



Ante este panorama, expertos como el médico salubrista y docente de la Universidad de los Andes Luis Jorge Hernández recomiendan romper la lógica de miedo, que al inicio de la pandemia funcionó, pero en estos momentos ya no pasa igual. “Cambiar la comunicación social del riesgo por parte de las autoridades sanitarias: no basarse en el miedo, sino en el autocuidado y cuidado mutuo. Incentivar las actividades al aire libre o en sitios bien ventilados”.



Hernández también señala que “no hay que mirar la pandemia como un problema biomédico, sino psicosocial, ambiental y político”, y sugiere vacunación abierta a toda la población, incluyendo migrantes venezolanos irregulares; no aflojar con el PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) y mejorar la calidad de vida de la población en general.



Navarro, por su parte, no descarta que se deban replantear las estrategias, aunque señala que desde todas las instancias se debe insistir en continuar con las medidas de autocuidado. “De nosotros depende que sigamos gozando de la vida y de la buena salud de todos, grandes y pequeños”, afirma.



Y Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, destaca que ya hay un alto porcentaje de personas vacunadas y que muchos están volviendo a la normalidad y a compartir con familiares y amigos. Por eso dice que las autoridades distritales deberían replantear las estrategias y concentrarse en “verificar las condiciones de ventilación, aislamiento y limpieza de los recintos cerrados donde se aglomeran personas”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Redacción EL TIEMPO

En Twitter: @guirei24

