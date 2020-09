Al rescate del perdón / Voy y vuelvo

Mucho se ha hablado esta semana –y semanas atrás también– sobre el perdón, ese gesto que lejos de disminuirnos nos enaltece y nos pone en un nivel superior: el de seres capaces de reconocer un error y enmendarlo.



Perdonar significa arrepentirse y tener el claro deseo de sanar heridas cuando se hace a conciencia. El acto de pedir perdón requiere la estatura moral de aceptar que se equivocó y que en una muestra de tolerancia y humildad se está dispuesto a ejercer dicha acción.

Ha habido muchos pedidos de perdón, públicos y privados. No todos terminan como uno desea, o si no que lo diga la senadora Sandra Ramírez, una de las líderes del hoy partido Farc, que durante un acto público en la ciudad pidió perdón a una mujer que había sido víctima de dicha agrupación. Sin embargo, la afectada condicionó el perdón que se le ofrecía a la entrega de verdad por parte de las Farc.



Más recientemente fue la Policía la que acudió al perdón por las acciones de algunos de sus hombres que derivaron en la terrible noche de muertos, heridos y destrucción de la ciudad. Y, como ya se sabe, la alcaldesa Claudia López se vio obligada a pedir perdón hace pocas horas tras haber señalado injustamente a un joven de estar entre los vándalos el día de las revueltas.



Recuerdo incluso el episodio en el que el exalcalde Enrique Peñalosa y una vendedora informal se pidieron perdón mutuamente por un altercado que tuvieron en plena vía pública. O cuando Gustavo Petro pidió perdón en el Congreso tras revelarse el famoso video en el que recibía fajos de billete por parte de uno de los gerentes de su campaña, hace más de una década.



Al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hay que reconocerle que pidió perdón por la acción demencial de los policías que propiciaron la muerte de un ciudadano. Lo curioso es que se haya negado a tener la misma actitud cuando se lo exigió la Corte Suprema. Nada le hubiera costado. Es más, yo no solo habría vuelto a pedir perdón sino que lo habría hecho extensivo a las familias de las posibles víctimas que resulten una vez se conozca el resultado de las investigaciones por las 13 muertes de los fatídicos 9 y 10 de septiembre.



Todos debemos un perdón colectivo –por acción u omisión– ante las acciones que cometemos a diario. No es fácil, hay que reconocerlo. Tener la capacidad de elevar la mirada, aceptar un error y enmendarlo sin esperar nada a cambio, es de valientes, sin duda. Porque perdonar es de esas acciones humanas que mayor conciencia demanda; se necesitan madurez, sabiduría, inteligencia y predisposición a la hora de expresar esa palabra de apenas seis letras.

Estamos, como sociedad y como ciudadanos, con muchas deudas de perdón pendientes. Si buscamos dentro de nosotros mismos lo comprobaremos. Bien sea en el terreno familiar, laboral o ante la misma sociedad, cargamos con esa deuda y mientras la llevemos a cuestas va a ser difícil que nuestras vidas fluyan con mayor claridad.



Pedir perdón es reconocer que nos equivocamos. Que nos equivocamos al juzgar a priori, que nos equivocamos al ofender a quien ni siquiera conocemos en las redes sociales, que nos equivocamos al insultar a quien creemos que no está a nuestro nivel, que nos equivocamos al no respetar esenciales comportamientos con nuestra ciudad, como el uso del tapabocas, para citar un tema de moda.



Infortunadamente, nuestros dirigentes nos han convertido, por cuenta de sus continuos rifirrafes, en seres frívolos e indiferentes a la hora de perdonar. Nada se puede decir ni expresar ni opinar si no se pertenece a uno u otro extremo y, por tanto, no nos es dada la posibilidad de reconocer los aciertos del otro o entender y aceptar de buena manera sus equivocaciones.



El odio, el prejuicio, la descalificación, el insulto, la mentira han reemplazado el diálogo, el debate, el argumento, la controversia sana y palabras como comprensión, empatía o el mismo perdón han sido banalizadas. O lo que es peor: son empleadas de forma irónica, mordaz y falaz, con lo que dejan de tener la relevancia que merecen. Es lo mismo que ha venido sucediendo con expresiones como paz, diálogo, acuerdo, convivencia, que de tanto manosearlas y acomodarlas a una narrativa cargada de inquina pierden su significado real y se vuelven parte del problema.



Ha de ser por esto que tristemente la palabra perdón ha caído en las fauces de la controversia política y se le ha querido sacar rédito en ese sentido. De ahí que quienes se nieguen a hacer uso de ella, de forma consciente y sosegada, crean para sus adentros que ello será interpretado como una cesión de principios, que sus tesis perderán valía, que su carácter se verá opacado o que dicho gesto pueda ser interpretado como señal de derrota ideológica. Hasta allá hemos llegado.



Ser incapaces de pedir perdón o no hacerlo de forma sincera también nos ha llevado al otro extremo: a no aceptarlo. Pueden haber razones morales, personales e, incluso, religiosas para que así sea, pero permitir que esa lógica se imponga terminará por justificarlo todo.



Basta ver lo que sucede cuando una turba arremete contra un ladrón, que por más que pida clemencia, subyacen la rabia y el deseo de cobrar venganza. Guando Javier Ordóñez pedía a gritos a los policías que lo estaban golpeando, que “no más”, era una forma de pedir perdón que simplemente no se atendió. Y ya vimos las consecuencias.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor Jefe EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

erncor@eltiempo.com