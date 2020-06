Al proyecto de Región Metropolitana de Bogotá solo le falta un debate

La creación de la Región Metropolitana de Bogotá está a solo un debate de aprobarse o no. Este jueves, la Comisión Primera del Senado aprobó en séptimo debate el proyecto de hace posible una figura de integración regional real entre Bogotá y Cundinamarca.



Ahora, solo le faltaría un debate más en plenaria del Senado. El proyecto, presentado el año pasado, propone una modificación al artículo 325 para que el Distrito Capital, Cundinamarca, y los municipios se asocien.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus, agradeció que se hubiera permitido al proyecto seguir adelante. La discusión en esta comisión se adelanta desde este miércoles.

En entrevista con EL TIEMPO, Goebertus había explicado qué significaba esta figura para la región:



"Es una nueva figura de asociatividad regional para que entre Bogotá y municipios aledaños de Cundinamarca se pueda dar una planeación organizada a largo plazo. La vida real nos ha demostrado que, en últimas, Bogotá y Cundinamarca son interdependientes. Pero no planeamos el desarrollo de forma articulada.



El acto legislativo es una reforma constitucional, porque hasta el momento no teníamos una figura jurídica en la Constitución que permitiera a Bogotá y a municipios articularse. Con esto se podría formar un consejo regional en el que tienen asiento y voto las partes para discutir temas de región y tomar decisiones de superior jerarquía. El reto que viene luego de la aprobación es construir comunalmente esa ley orgánica".



Es decir, después de la reforma constitucional vendría la elaboración de una ley más a fondo que daría todos los lineamientos para poner en marcha la Región Metropolitana.



A su vez, las decisiones que operarían sobre Bogotá y los municipios que se unan se decidirìan en un Consejo Regional. Los temas a tratar serían movilidad, prestación de servicios públicos, protección del medio ambiente, ordenamiento del territorio, logística, disposición de recursos sólidos, entre otros.

Uno de los mayores crìticos de la figura durante el debate fue el Senador Gustavo Petro, quien critica que el proyecto no contempla la consulta popular. "Bogotà necesita un àrea metropolitana, pero esta figura no crea eso, sino una entidad territorial sin control democrático", criticó Petro en un video publicado en sus redes sociales. En el debate también presentó sus reservas frente al tema.



Goebertus, sin embargo, ha advertido que la vinculación depende de la decisión de cada municipio. "La reforma no predetermina cuáles municipios van a ser parte de la Región Metropolitana. Esto es una puerta, y ellos deben decidir si entran o no; es confianza, no imposición. Hay distintos estudios de distintas escalas de asociadas, algunos de los más aceptados hablan de 23 municipios, que son los aledaños a Bogotá. Hicimos el cambio para que no sean solo los circunvecinos, en la medida que la escala sea un poco más grande habrá otros que podrán estar incluidos", le explicó la Representante a este diario.

Región Metropolitana

Las claves de la Región Metropolitana

- Será una entidad administrativa de régimen especial.



- Los municipios que la conformen mantendrán su autonomía territorial.



-Tendrá un Consejo Regional como órgano de Gobierno. En este participarán el Alcalde(sa) de Bogotá, el Gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de los municipios que decidan asociarse.



- Las decisiones de este Consejo tendrán superior jerarquía en los temas de su competencia.



- No hay un municipio núcleo. Es decir que Bogotá no tendrá el control total: esto había sido uno de los obstáculos que, históricamente, no habían permitido una integración equitativa.



- Esto no significa el fin de la CAR, de la RAPE ni de otras figuras que adelantan trabajos regionales.

