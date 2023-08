El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, el ‘hombre de las estadísticas’, explica por qué su candidatura es totalmente independiente, lo que no significa que no reciba apoyos de otros partidos, o que él no apoye a otro candidato si no logra pasar a segunda vuelta.

Usted se presentó a la vida pública como un técnico, en el Dane, donde tenía gran credibilidad; luego pasó a RCN a hacer la sección ‘Las cuentas de Oviedo’, muy exitosa, muy didáctica. Es un hombre que se proyecta como sencillo y no tiene un apoyo político activo claro, y que no tiene casadas rencillas políticas. Pero ahí vienen los peros. ¿Es suficiente para que lo elijan?

Si estoy aquí, es por haber logrado reflejar una buena labor en el Dane, un cargo que nadie conocía ni en el que se confiaba. Pero hoy la gente reconoce su importancia y nos da las gracias por decir la verdad.

Y, de manejar con credibilidad las estadísticas, ¿cómo da este salto a candidato a alcalde de la capital?

Porque gracias a las cifras entendí lo que pasa en Colombia y lo que pasa en Bogotá. Si a la gente le gusta la forma en que yo trabajo, ¿por qué no apuntarle a la oportunidad de administrar una ciudad con esa nueva fórmula de gobernar o de responder a las necesidades de la gente?

Lo que ahora necesita es que en Bogotá le crean que puede resolver sus principales problemas…

La credibilidad es un insumo muy importante para poder generar confianza. Creo que en la dimensión política y sobre todo en el gobierno ejecutivo de una ciudad, la gente quiere sentir que puede confiar en que las personas que pone a administrarla se van a concentrar en hacer la tarea y no a pensar en futuros proyectos políticos, o en discusiones ideológicas, sino verdaderamente a resolver los problemas de los habitantes de la ciudad. Esa credibilidad nacional también se fortaleció gracias a que la última gran operación estadística que dirigí desde el Dane fue la encuesta multipropósito de Bogotá, que logramos que fuera representativa para cada una de las UPZ, (Unidades de Planeación Zonal). Hoy se cuenta con un conjunto de información que le permite a quien dirige la ciudad distinguir qué está pasando con la percepción de inseguridad y de otros factores claves para sus habitantes.



(Puede interesarle: 'Hay que parar al enemigo de Bogotá, que es Gustavo Bolívar': Diego Molano):

En la práctica, ¿qué significa ese avance?

Tener esa información permite que prácticamente en conglomerados de barrios relativamente pequeños en Bogotá puedan tener una caracterización de cuánto se demora la gente en ir al trabajo, de cuáles son las percepciones sobre las vías, de qué pasa con la salud, con la educación, de qué pasa con las condiciones físicas de la vivienda.

Es como la capacidad de priorizar…

Exactamente. En la complejidad de los problemas de Bogotá, su dirigencia necesita poner en práctica la capacidad de priorizar. Por ejemplo, el tema de seguridad está concentrado en cinco localidades de Bogotá. Entonces, se puede priorizar y entender en qué zonas específicas de esas localidades tenemos esas problemáticas para actuar ahí.

Sí, pero una cosa es diagnosticar estadísticamente a la ciudad y otra es entender el ambiente político, manejarlo, saber con quién va a tener que lidiar, a quién va a tener que derrotar, con quién va a tener que aliarse. El Concejo de Bogotá es una cosa muy complicada. ¿Usted está preparado, como hombre estadístico que es, para esa batalla?

Sí, es un propósito. A mí algo que me tiene supremamente estimulado es que yo me califico como una persona honesta y trabajadora. Y hay tanta gente en Bogotá que quiere sentirse representada por líderes con esas características que quieran hacer la tarea. Y ha sido también una experiencia muy enriquecedora porque pues bobo no soy. Yo llegué a un escenario político, y como le enseñaron a uno en la casa, el que llega saluda… No puedo ponerme a decir que yo solo voy a resolver todos los problemas de Bogotá. Lo que necesitamos es articular mensajes para responderles a los habitantes de Bogotá. Y ya hemos tenido la oportunidad de hablar con más de veintiún concejales para contarles un poco, mire, esta es nuestra propuesta, nuestra motivación, nuestros derroteros, nuestras prioridades en materia de seguridad, salud y pobreza.

¿Y ha recibido algún apoyo?

Los concejales me han reconocido que al comienzo pensaban que yo iba a llegar como todos los que dicen que son técnicos, a despreciar la gobernabilidad política de la ciudad. Y me han agradecido mucho que les haya explicado mi proyecto.



(Además: 'El presidente Petro cree que hay conspiraciones todo el tiempo': Alejandro Gaviria).

Pero usted no tiene lista propia al Concejo...

Y eso también les da confianza. Porque quienes me avalan saben que no llego a imponer concejales o juntas administradoras locales. Por honestidad y coherencia, no puedo decir que soy nuevo en este escenario político, pero que tengo unos amigos o amigas por ahí que se quieren candidatizar al Concejo. En mi humilde entender tengo claro que la administración distrital es para ejecutar y el Concejo es para hacer control político.

¿Qué es lo que más lo motiva?

Quiero hacerlo porque la alegría de la gente de sentir que está representada por una persona que se hizo a pulso, con rigor, con disciplina, que superó sus dificultades en la vida y que quiere servir, pues puede ser una oportunidad bonita y estoy estimulado por llegar hasta el final con ella.

Aunque usted recogió firmas, para nadie es un secreto, en círculos políticos, que varios concejales y congresistas del Centro Democrático le ayudaron. ¿No cree que sería más sincero y lógico reconocer esos apoyos?

Las que nosotros recogimos, en su totalidad, provienen de un esfuerzo de nuestra fuerza voluntaria. Que en ella haya personas que puedan pertenecer a algunos partidos no lo descarto. No hacemos pruebas de selección o calificación de las personas que desean participar en nuestro proceso de recolección de firmas. No descarto que entre los 60 voluntarios, núcleo que tenemos, algunos digan que forman parte o del partido Verde, o del Centro Democrático o del Partido Liberal, pero que están aquí para unir fuerzas para que tengamos una candidatura independiente a la Alcaldía de Bogotá.

¿Con esa misma generosidad con la que recibe voluntarios de cualquier origen político para recoger firmas, apoyaría a un candidato que no fuera usted, en una segunda vuelta?

Buena pregunta. Si yo no paso a la segunda vuelta, pues el objetivo es ver cómo parte de lo que nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno puede hacerse realidad, porque fue lo que construimos como promesa a todas las personas que nos dieron su firma. Entonces sí lo haría, siempre tratando de que los pilares básicos de nuestro programa de gobierno puedan hacerse realidad.

Todos los candidatos nos dicen primero seguridad, primero seguridad, porque al fin y al cabo es lo que la ciudad reclama a gritos. Pero, en corto, Daniel, ¿cuál es su propuesta política?

Queremos dejar un legado en Bogotá sobre tres problemas que nos duelen muchísimo en este momento: la inseguridad, los problemas de movilidad y la pobreza.

Eso mismo dicen todos los candidatos…

Desde que estaba en Mompós en septiembre y di mi primera entrevista acerca de mi interés en participar en la alcaldía planteamos esos tres temas; eso lo que refleja es la capacidad de la estadística en reconocer las realidades de la ciudad. Las cifras de Bogotá todas convergían en dar alertas en que la seguridad, la movilidad y la pobreza no solo eran problemas, sino que a la vez estaban altamente interrelacionados. Al entrar al escenario político, me he dedicado a explicar que para que nos vaya mejor a la hora de resolver el problema de la pobreza en Bogotá, y para garantizar la movilidad y la seguridad, debemos lograr que esos tres objetivos siempre anden de la mano en el camino de largo plazo de Bogotá. Hoy en día soy miembro del Consejo Directivo del informe para las Naciones Unidas de Desarrollo Humano para Colombia y ese informe se basa en decir que la confianza es un elemento clave para que una sociedad sea menos desigual y más productiva. Y esa confianza la provee, en realidad, la seguridad en Bogotá.

¿Usted se siente con la autoridad que exige manejar a Bogotá? No son pocas las horas en las que la alcaldesa Claudia López se la ha pasado gritando y regañando porque las cosas no le salen como ella quiere…

Yo creo que sí tengo la autoridad. El concepto de autoridad se construye a partir de un prestigio que se genera por la legitimidad que dan el conocimiento, la experiencia, la capacidad y la calidad. Le he podido mostrar a Bogotá que conozco los datos de la ciudad y, sobre todo, que quiero concentrarme en resolver sus problemas, y no en armar un partido político o en tener una discusión ideológica en el país.

¿Quién lo financia?

En el momento de la recolección de firmas, la financiación provino de dos créditos personales que yo adquirí, uno en el banco BBVA, otro en el fondo de empleados. Y, adicionalmente, en el proceso de recolección de firmas tuvimos la oportunidad de recibir fondos de algunos grupos empresariales que nos ayudaron a financiar los elementos básicos de alimentación, e hicimos una ‘vaki’ para poder sufragar los gastos de transporte y de material. Ya la semana pasada pudimos abrir la cuenta para el proceso; ya hay candidatura oficial y podemos tramitar un crédito asociado con la proyección de votación, para tener liquidez.

¿Qué ha aprendido de ese trasteo, que algunos opinaron que fue un poco populista, del estrato 6 al estrato 2 o 3, a Bosa?

No es un paso del estrato 6 a estrato 3. Si hablamos técnicamente de estratos, pues donde yo he vivido es estrato 4, básicamente en la 26 con 13, en el centro, siempre cerca de mi trabajo, porque yo todavía sigo siendo profesor en la Universidad del Rosario y por ahora estoy en licencia no remunerada. Y no provino de una iniciativa propia, soy honesto; fue el resultado de una pregunta que me hicieron en la calle.

Pero ¿cuál fue la pregunta de la calle?

Que si yo aceptaría el desafío de irme a vivir a Bosa. Porque todo el mundo piensa que Bosa es pobreza, es desorden, es basura. Una experiencia semejante la viví en Mompós en un barrio popular. Una oportunidad única para entender cuál es la realidad del país de primera mano. Me gusta que la gente me comparta qué sucede en términos de seguridad, qué pasa con esas personas que a las cuatro y media de la mañana son víctimas de hurto cuando están yendo a los alimentadores, qué pasa con el tema de recolección de basuras, qué pasa con la disponibilidad de cupos educativos. En Bosa hay gran emprendimiento. Cuando armé mi apartamento en Bosa, todo lo pude comprar allá: el colchón, la cama, las mesas, la vajilla, los ganchos, los trapos para lavar la loza, todo, porque en Bosa, por el aislamiento que genera el tráfico con la ciudad, hay una economía propia.

¿Es como un experimento?

No. Soy economista e investigador de la Comunidad Científica Colombiana; quiero entender la realidad a partir de todas esas conversaciones. El resultado es que en TransMilenio la gente me toca el hombro y me dice: oiga, ayúdenos a que esto mejore, en vez de tener discursos para acabar con TransMilenio. Es importante que esas voces sean escuchadas.

¿El metro que encuentre ese es el que usted construye?

Exactamente. En Colombia y en Bogotá se gobierna hasta el último día, entonces, frente a lo que ya esté andando en construcción el 1.º de enero, haré todo el esfuerzo para que yo sea el jefe de la primera línea del metro de Bogotá, el jefe de obra.

¿Me puede dar su opinión acerca de lo que está pasando en el gobierno Petro?

Desde lo técnico, desde mi práctica profesional, he tenido la oportunidad de demostrar la inconveniencia de ese triángulo de reformas, la de salud, la pensional y la laboral. Estoy totalmente convencido de que no es el momento ni la forma de hacer ajustes a una institucionalidad que durante más de treinta años ha madurado con mucha disciplina y profesionalismo. Que hay cosas para mejorar, pero no con una reforma laboral que no busca generar empleo, con una reforma de salud que no es responsable de sus condiciones de financiación, y con una reforma pensional que va a afectar el ahorro del país. Pues esa incomunicación entre esas tres reformas las convierte en una mezcla explosiva.

¿Tampoco quiere entrar en controversias sobre Bogotá?

Yo lo que quiero es hacer respetar la autonomía que tiene la capital, gracias al Estatuto de Bogotá que dejó el alcalde Jaime Castro. Esa autonomía le da una gran dimensión de decisiones en materia administrativa, fiscal, económica y social a nuestro Distrito Capital.

¿O sea, al hombre de las frías estadísticas le cabe la gente en el corazón?

Eso es lo que yo siempre busco. Ese es mi objetivo cuando estoy en la calle. Que la gente pueda entender que aquí lo que hay es ganas de hacer las cosas. De hacer un ejercicio responsable del poder. Y que, a partir del ejemplo, Bogotá pueda ser un modelo de una nueva fórmula de gobernar nuestra sociedad. Donde hablemos con la verdad, sin miedo, escuchemos a la gente y nos dediquemos a resolver problemas, para que podamos ser una mejor ciudad y, por qué no, un mejor país.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO