Al día se imponen 181 comparendos por mal parqueo en Bogotá: las vías más afectadas

La mala práctica del parqueo en vía es uno de los factores que más dificulta la movilidad de la ciudad.



(De su interés: EN VIVO| Van ocho horas de cierre total en la vía al Llano por protestas en la zona)

Una de las excusas más comunes por parte de los infractores es que “solo me demoro cinco minuticos” o “estoy esperando a alguien”.

Sin embargo, terminan estacionándose mucho más tiempo o incluso horas y con ello afectan el normal tráfico de la ciudad, en especial en vías con alto flujo vehicular. Lo paradójico es que en varios de esos sectores o cerca de ellos existen zonas de parqueo pago.



(De su interés: Pico y placa por zonas, la alternativa que plantea Carlos Fernando Galán para Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Carros mal parqueados Foto: Archivo EL TIEMPO

Si bien son muchas las zonas donde se presenta esta situación, que es penalizada por el Código Nacional de Tránsito, hay cinco que son consideradas como las más críticas en Bogotá. Se trata de las áreas comerciales de Fontibón, Chapinero, Engativá, Suba y Kennedy. Entre todas representan el 46 por ciento de las multas.

EL TIEMPO hizo un recorrido por dos de las cinco localidades donde más se imponen comparendos por la misma causa.



(De su interés: Coviandes terminó la construcción de nuevo puente de Chirajara, en la vía Llano)

En Fontibón se encuentra el sector de la carrera 100 con calle 20. Es una zona muy concurrida y comercial donde se encuentran entidades bancarias, comercio y restaurantes.

Facebook Twitter Linkedin

Mal parqueo Foto: Archivo particular

Allí se ven filas de vehículos en cada lado de la vía, a pesar de que hay una señal que indica que es prohibido parquear, y apenas queda un carril para transitar.

Jairo Romero, conductor de un vehículo que estaba estacionado frente a un banco, le dijo a EL TIEMPO que solo iba a estar 15 minutos y que no pensaba pagar un parqueadero por tan poco tiempo. “Son 15 minutos mientras mi esposa hace una diligencia dentro de la entidad bancaria”, señaló.



(De su interés: Atentos conductores: así regirá el pico y placa en Bogotá el lunes 15 de enero)

Pero estas malas prácticas también afectan a los ciudadanos. Víctor Hernández, quien tiene una discapacidad y anda en silla de ruedas y se ve obligado a transitar por el único carril despejado y que es utilizado por buses del SITP, consideró que quienes se parquean en la vía “son irresponsables, porque no solo generan trancones, sino que también perjudica mucho al peatón”.

En la localidad de Engativá, sobre la avenida carrera 70 con calle 72, la situación es igual. Este sector también es comercial y se encuentran bancos, restaurantes, almacenes y ventas ambulantes.

Facebook Twitter Linkedin

MULTAS POR MAL PARQUEO Foto: Archivo particular

En ese sector hay bolardos bordeando los andenes en ambos lados de la vía, sin embargo, muchos de estos elementos ya desaparecieron o apenas queda un pequeño montículo de concreto, y por encima de ellos los vehículos son subidos al espacio público.

“Es un segundo, no más. Se bajó ella a hacer una consulta y yo quedé dentro del carro”, dijo un conductor estacionado en el andén y donde estaba una señal de prohibido parquear.



(De su interés: Secretaría de Salud explica causas del fallecimiento de niño Emberá en Bogotá)

“Estoy esperando que mi mamá salga de hacer unas compras, ella anda pagando unas facturas”, fue la excusa de otro ciudadano que esperaba dentro de un carro.

Como esos, hay otros argumentos. Por ejemplo, no falta el que dice “no soy de acá, quedé de recoger a alguien y me dijo que esperara” o “estaba reposando el almuerzo” o “estaba contestando una llamada, y ya me voy”.

Alejandro Nieto, comerciante del sector, dijo que los malparqueados “generan incomodidad y en muchas ocasiones causan que los negocios no se alcancen a ver y eso les afecta las ventas”.

La misma posición tiene Camilo Bonilla, quien se moviliza en bicicleta. Afirmó que “son imprudentes (los malparqueados), esto genera trancones y ocupación de espacio por donde pasan las personas”.



(De su interés: Respuestas de la ANI a la crisis en el túnel de Quebradablanca)

Lo cierto es que todos esos ciudadanos se exponen a ser encontrados por los agentes de movilidad o los policías de Tránsito y a que les impongan comparendos que cuestan 572.628 pesos. Y si hay inmovilización del vehículo, se suma el costo de la grúa y los días que el automotor permanezca en los patios.

En 2023 se impusieron 66.297 multas a conductores por estacionar un vehículo en zonas prohibidas FACEBOOK

TWITTER

Según datos de la Secretaría de Movilidad, en 2023 se impusieron 66.297 multas a conductores por estacionar un vehículo en zonas prohibidas (comparendo tipo C02) y podrían ser más si el seguimiento de las autoridades fuera más exhaustivo.

Solo en Fontibón se impusieron 12.028 infracciones, cerca de una quinta parte de los comparendos por malparqueo. Le siguen Chapinero, con 8.066; Engativá, con 3.900; Suba, con 3.763, y Kennedy, con 3.335.

La entidad distrital también reveló que el 85,82 por ciento de las multas impuestas el año pasado fueron a los conductores de vehículos particulares y el 13,95 por ciento restante a los carros de servicio público.

Y entre los primeros, los mayores infractores están los conductores de automóviles, con el 41,99 por ciento; seguido de los chóferes de camionetas, con el 17,83 por ciento, y los motociclistas, con 3,70 por ciento.

Zonas de parqueo pago

Este proyecto nació en 2021 precisamente por la invasión del espacio público y el estacionamiento en vía y, por supuesto, buscando mejorar la movilidad de la ciudad.

Son 10 las zonas de parqueo pago, las cuales están distribuidas en Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Barrios Unidos, Santa Fe, Fontibón, Engativá y Suba.

Facebook Twitter Linkedin

Las Zonas de Parqueo Pago funcionan desde noviembre de 2021 Foto: Laura Pérez. EL TIEMPO / Prensa Armando Gutiérrez

Según cifras del Distrito, estas zonas han recuperado más de 45 kilómetros de espacio público y han reducido el 39 por ciento de accidentalidad.

Más noticias de Bogotá

REDACCIÓN BOGOTÁ

OSCAR REPISO