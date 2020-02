Aire sin concesiones / Opinión.

Como era predecible, varios representantes del gremio camionero vienen amenazando con paralizar la ciudad si no se derogan las restricciones de circulación previstas en el Decreto 047 de 2020. Dada la grave situación ambiental, la cual se evidencia en la gran nube de contaminación que envuelve a la ciudad por estos días, dicho Decreto plantea una restricción temporal que les impide a los camiones circular entre las 5:00 a.m. y las 12:00 m. y las 5:00 p.m. y las 10:00 p.m.

“Si se mantiene el Decreto con las restricciones, dejaremos de entrar alimentos a la capital del país”, aseguró el señor Jorge García, de la Confederación Colombiana de Transportadores, quien ha advertido que los camioneros dejarán de operar si se mantiene la restricción.



No es la primera vez que presiones de este tipo se dan. De hecho, también por cuenta de reacciones como esa, y de que administraciones anteriores le han abierto la puerta a presiones gremiales, la calidad del aire en la ciudad está como está. En otros momentos, algunos camioneros han tenido tanto poder, que incluso han logrado modificar aspectos de política pública ambiental cruciales para la descontaminación.



La revisión, durante la administración anterior, de apartes del Decreto Distrital 054 de 2017 a través del Decreto 335 del mismo año, le restó rigurosidad a las políticas de regulación frente al uso de sistemas de control de emisiones en flota de carga. Entre las medidas que se revisaron como consecuencia de la presión gremial, estuvo la instalación de catalizadores oxidativos en los vehículos de transporte de carga, tema frente al cual la Veeduría Distrital advirtió a la Administración Distrital en septiembre del año anterior.

El derecho a la salud es un derecho fundamental de los colombianos y entre ellos los ciudadanos que residimos en Bogotá. Nuestras autoridades distritales deben tomar medidas

No en vano, la presión de un sector de los camioneros llevó a algo impensable: en 2017 se derogaron tres medidas del Plan Decenal de Descontaminación del Aire, relacionadas con el uso de sistemas de control de emisiones en vehículos de transporte de carga, motocicletas y vehículos que ingresan al SITP. Dos de las medidas derogadas proponían la instalación de catalizadores en motocicletas y vehículos de transporte de carga que circulan en la ciudad.



Recientes estudios presentados a la mesa de la calidad del aire, han reiterado que los camiones son la principal fuente móvil de emisión de material particulado PM10 y PM25, nocivo para la salud de los bogotanos. De las fuentes móviles, el 43,6 por ciento lo aporta el transporte de carga; el 13, 6 el transporte Público Colectivo (Provisional); el 10, 1 los camperos y camionetas; el 10, 1 el transporte especial 10,1; el 9,8, Transmilenio; el 9, 1 las motocicletas; y el 2, 7 por ciento los automóviles, 2,7 por ciento.



El derecho a la salud es un derecho fundamental de los colombianos y entre ellos los ciudadanos que residimos en Bogotá. Nuestras autoridades distritales deben tomar medidas para mejorar la calidad del aire que respiramos y no ceder ante ninguna presión gremial. El mismo compromiso lo deben tener las autoridades nacionales, en cabeza del Ministerio de Transporte. De lo contrario, la calidad del aire seguirá deteriorándose y así mismo la salud de los bogotanos.



Si bien a los transportadores les asiste el derecho al trabajo, este puede ser limitado en función de garantizar el derecho a la salud de la totalidad de los ciudadanos residentes en Bogotá. En un Estado democrático, el interés general prevalece sobre el particular.

GUILLERMO RIVERA

Veedor Distrital