Ahora hay denuncias por abuso sexual: ¿qué pasa en el portal Américas?

Las inmediaciones del portal Américas de TransMilenio, en la localidad de Kennedy, se convirtieron en un sitio de congregación de manifestantes en medio de las protestas del paro nacional. Allí no solo se han registrado violentos enfrentamientos entre civiles y Fuerza Pública, sino que se han reportado episodios que han marcado las movilizaciones en la ciudad, como el traslado de detenidos por la Policía a sus instalaciones, en un hecho que rechazó la Administración Distrital.

Pero que haya abusos sexuales es la gota que rebosa la copa. La Secretaría Distrital de la Mujer informó que desde que empezaron las movilizaciones con motivo del paro nacional, desde el pasado 28 de abril hasta la fecha, se han reportado 29 denuncias de mujeres que manifiestan haber sido víctimas de agresiones sexuales durante las jornadas de protestas sociales en la ciudad.



Y en este sitio, en el que se han vuelto frecuentes los enfrentamientos, el pasado domingo 6 de junio, en horas de la noche, se registró un hecho de abuso sexual que conmocionó a la ciudad y del que ya tiene conocimiento la Administración Distrital.

Allí se estableció un espacio humanitario denominado ‘Al calor de la olla’, que organizó para ese momento un evento denominado ACABart, que se inició a las 7 a. m. del domingo e iba hasta las 7 a. m. del lunes festivo. Ese día se solicitó que no hubiera presencia de la Fuerza Pública, y durante la jornada se llevaron a cabo manifestaciones artísticas y culturales, pero entrada la noche se reportaron algunos hechos que fueron alertados por los mismos asistentes.

“En el marco de esta jornada se presentaron varios casos de acoso y violencia sexual dentro del espacio. Una vez nos enteramos, decidimos comunicar y denunciar estos hechos en la tarima principal, ubicada en la plazoleta del portal de la Resistencia, tomando el micrófono para expresar el dolor e indignación que nos producen estas situaciones”, explicó en un comunicado el denominado espacio humanitario ‘Al calor de la olla’.



Pero esta intervención y denuncia no cayeron bien entre algunos asistentes, que la emprendieron contra las mujeres que alzaron su voz frente a lo que acababa de ocurrir. “Como respuesta a esta intervención en tarima, algunos compañeros de la guardia y demás asistentes al evento hicieron comentarios burlescos y violentos. Posteriormente detuvimos la programación por 20 minutos a modo de protesta, se hizo un control más estricto sobre el consumo y venta de sustancias alcohólicas y alucinógenas y se realizó el debido acompañamiento jurídico y psicosocial a cada caso”, informaron.



Aunque explicaron que el agresor no pertenece a las primeras líneas que permanecen allí ni a ningún otro colectivo juvenil, sí rechazaron que, no obstante las advertencias, no se hizo nada y la actividad continuó. “Violaron a una pelada ayer en el portal, y el evento que se estaba realizando siguió como si nada. Su revolución de machos está pegada con babas”, expresó en su cuenta de Twitter una joven que denunció el hecho.

En la Secretaría de la Mujer informaron que tuvieron conocimiento del caso y realizaron un acompañamiento a la víctima. “Un gestor de la Secretaría de Gobierno contactó a la Línea Púrpura para informar y dar datos para atención de la presunta víctima. También señaló que, en una ambulancia asignada por el Crue, la mujer fue remitida al hospital de Bosa. Allí la atendió el equipo de abogadas de la Secretaría de la Mujer, presentes en las diferentes subredes de salud de la ciudad”, informaron.



A la fecha, la entidad ha atendido a 29 mujeres por presuntos abusos en el marco de las protestas, tres de estas en Kennedy.



La localidad de Suba, con nueve denuncias, es la que más ha registrado estos hechos. Le siguen Bosa, con seis casos. Rafael Uribe Uribe y Kennedy tienen tres cada una, Usme tiene dos reportes, y Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Puente Aranda y San Cristóbal suman un caso cada una. Finalmente, hay un episodio que no tiene referencia de ubicación.



Cada caso está en proceso de investigación para determinar quiénes fueron los causantes de las agresiones e invita a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual a que denuncien por medio de la Línea Púrpura (195), en donde les brindan asistencia psicosocial y jurídica a las víctimas.



En Las Américas también se han denunciado al menos tres intentos de quema del portal, así como constantes ataques y saqueos de vándalos contra el Supercade. Ante esta situación se instaló en este sector, liderado por la Secretaría de Gobierno, un Puesto de Mando Unificado (PMU) integrado por diferentes entidades distritales, incluida la Policía. Aunque gracias a esto se ha avanzado en diálogos y se ha desescalado la violencia, este lugar, y el movimiento que se está generando allí, principalmente en las noches, han sido minados por bandas delincuenciales que rodean el portal.



Así lo advirtió la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en reciente conversación con este diario. “En las Américas, además, pasa una cosa contextualmente desafortunada, y es que es un sitio que está al lado de tres barrios donde hay ollas de narcotráfico muy complejas: El Amparo, María Paz y Corabastos-Patio Bonito. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que muchas de esas ollas y narcotraficantes también meten plata, porque a ellos les conviene que haya unos chicos tirando piedras, manteniendo a la policía entretenida y no persiguiéndolos a ellos y a sus rentas criminales”, explicó la mandataria.



Lo mismo opinó el general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Metropolitana, quien advirtió, además, que los principales hechos de violencia o ataques vandálicos contra sus hombres o instalaciones públicas ocurren en horas de la noche.

