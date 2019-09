Domingo inundado tras por torrencial aguacero del sábado en el oriente

Los residentes de zonas como Chapinero y Galerías tuvieron que pasar parte del domingo evacuando agua de parqueaderos, sótanos y locales, tras el torrencial aguacero del sábado en la noche que puso en emergencia la ciudad.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos, este domingo tuvieron que distribuir sus unidades en diversos puntos para evacuar el agua que mantenía paralizados a los vecinos en sus viviendas y negocios.

Uno de los sectores más afectados fue Chapinero, sobre la carrera 13 y la avenida Caracas, entre las calles 45 y 63. Muchas personas que salieron en busca de restaurantes en esa zona se encontraron con que no había servicio de tarjetas por falta de energía en muchos de los negocios.



Precisamente, uno de los asuntos más difíciles de atender ha sido el restablecimiento del servicio de energía. Enel-Codensa informó que por el aguacero un árbol cayó sobre las redes en la calle 51 con carrera 17, y eso provocó la falta de fluido eléctrico que se presentó desde el sábado por la noche y dejó fuera de servicio el sistema de semáforos y el suministro domiciliario.



Este domingo se mantenía la falta de servicio en varios sectores, según el reporte de los afectados.



En la empresa informaron que unos 16.000 clientes resultaron afectados el sábado por la noche y a 12.000 ya se les había restablecido el servicio.



Sin embargo, seguía pendiente solucionar la falta de energía a 4.000 clientes porque las lluvias del domingo obligaron a parar en varias ocasiones los trabajos de los operarios para reparar los daños.



El sábado en la noche, los bomberos recibieron más de 250 llamadas reportando emergencias. En total se atendieron 15 incidentes graves en Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Suba. También hubo afectaciones en Ciudad Bolívar y en la movilidad de la Caracas y la carrera 13 por los semáforos que quedaron sin servicio.



En el sector de Galerías, por las inundaciones, los bomberos acompañaron a los vecinos en la evacuación de agua. En la Circunvalar, varios vehículos quedaron atrapados por las inundaciones que provocó el aguacero.



La emergencia por las fuertes lluvias también afectó a Soacha. Según la alcaldía de ese municipio, hubo rebosamiento del sistema de aguas lluvias en varios puntos, como León XIII, Nuevo Colón, Quintanares, San Mateo, Sector Autopista Sur, a la altura del centro comercial Gran Plaza.



También se presentaron tres deslizamientos en Comuna 4 en los barrios El Oasis, Julio Rincón y El Progreso, con tres viviendas afectadas por daños estructurales en muros y cubiertas. En estas viviendas se encontraban tres núcleos familiares con 11 personas.



La Alcaldía informó que desde el sábado en la noche, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha (COBS) realizó un recorrido por la zona afectada y ayer el alcalde, junto con personal del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Soacha, se unió a los recorridos en los sectores más afectadas y al monitoreo en puntos de control del municipio.



Para las familias afectadas, la alcaldía anunció ayuda humanitaria con un kit de mercado, aseo y catres. También se ordenó activar la unidad departamental del riesgo para pedir tejas para una vivienda que quedó destechada.



En el Ideam explicaron que el aguacero del sábado hace parte de la temporada de mayor precipitación que comenzó en septiembre y que se prolongará por dos meses, mínimo.



Las lluvias más fuertes se concentraron en el oriente. Por ejemplo, en la estación Paraíso se registraron 70,4 milímetros y en otra estación de la avenida Circunvalar, 98,8 milímetros.



Según informaron, a este fuerte aguacero contribuyó el ingreso de humedad de la Orinoquia y del piedemonte llanero.



Para los días que vienen se esperan días cubiertos, sin lluvia en las primeras horas del día y precipitaciones fuertes en la tarde o al final del día, lo que no significa que desaparezcan los días de sol.

Usted puede ayudar

Para contribuir a que el agua no se acumule durante un aguacero, el Acueducto recomienda no taponar con escombros, vehículos u otros objetos los sumideros. Esto impide que el agua corra libremente y termine acumulada y generando encharcamiento viales. Al barrer el frente de su casa, recoja la tierra y la basura, no la deje en la vía ni en los sumideros.



REDACCIÓN BOGOTÁ

