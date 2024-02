'Me estaban linchando': ataque brutal a periodista y camarógrafo de TV en Bogotá |Video

Un equipo periodístico del canal de televisión Red + fue víctima de un ataque cuando cubría unas manifestaciones en Bogotá, en la tarde de este 2 febrero, por las que parte del sistema de TransMilenio estuvo bloqueado.

(Además: ¿Por qué agua en Bogotá sigue saliendo amarilla? Acueducto aclara hasta cuándo pasará).

El medio de comunicación denunció que su personal fue agredido "a piedras y golpes" en inmediaciones a la calle 53 con avenida Caracas.

Allí alrededor de 40 personas protestaban por el Día Internacional de los Humedales para pedir acciones de la Secretaría de Ambiente y solicitar una mesa de cuidado de los cerros orientales.

'Nos amenazaron de muerte'

El plantón provocó el cierre de cinco estaciones de TransMilenio sobre la Caracas, de la calle 39 a la calle 63. Por ello, el equipo del canal de televisión se dirigió a la zona para registrar las novedades.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas en Bogotá este 2 de febrero. Foto: Citytv.

"Llegamos a la calle 53 con Caracas y ahí nos bajamos. El camarógrafo hace unas tomas. Yo me fui adelante", relató el periodista para EL TIEMPO.

En un momento, el reportero decidió hacer unos videos con su celular para enviar al equipo digital del canal. No obstante, unas personas los rodearon, intimidaron y exigieron que eliminaran los videos que había grabado con su dispositivo.

"Había unas personas encapuchadas. Yo iba a mandar los videos, simplemente. (...) Una mujer, que se identificó como periodista de un medio alternativo, me dijo que le dejara ver qué había grabado. Me dijo que yo no tengo derecho a grabar, que no tengo por qué estar ahí", agregó.

La situación escaló en cuestión de segundos. "Sentí un golpe en la cabeza. Me pegan tres puños en la cara. A mi camarógrafo le lanzaron una pedrada. Nos amenazaron de muerte", denunció.

Facebook Twitter Linkedin

Sujetos que increparon al equipo periodístico, según captó cámara del noticiero. Foto: Cortesía Red + Noticias

"Hubo un momento en el que prácticamente yo estaba linchando. Me estaban linchando, prácticamente. Cuando sentí eso, dije 'tengo que hacer algo'. Les di el celular", detalló.

(Vea: '30 horas dormido': así empleada doméstica robó a familia tras darles ajiaco en Bogotá).

"En ese momento nadie nos defendió. Nos tenían amenazados", añadió camarógrafo para Red + Noticias.

Los gestores de convivencia le ayudaron al periodista a recuperar el celular, luego de que las personas lo tomaron para eliminar el material. El equipo se retiró del sitio en ese instante.

De acuerdo con el parte médico, tuvieron unos traumas en tejidos blandos: "Afortunadamente, solo fue eso". Ahora, están recuperándose de las lesiones.

El reportero exigió que se respete la libertad de prensa y solicitó mayor presencia de uniformados de la Policía en estos casos: "Nosotros no estamos para tomar partido o criminalizar a los manifestantes, estábamos para informar".

"Nuestros compañeros solo estaban allí cumpliendo con su labor de informar", sentenció también el canal en su emisión de noticias.

(Más: '¿Necesita sencillo?': video de policía contando plata por el que cayó banda en Bogotá).

Red + afirmó que tiene en su poder material audiovisual en el que se identificarían a los señalados agresores, quienes no se ha determinado si hacían parte de las manifestaciones.

Las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.

También puede ver:

- Extranjeros se perdieron 11 días en aguas del Pacífico; revelaron cómo sobrevivieron.

- ¿Cuándo pagan los $ 500 mil de Renta Ciudadana? Ojo, revise las fechas para este 2024.

- 'Dios mío': menor asesinado en Cartagena le había hecho una promesa a su mamá en video.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS