'No está permitida ninguna aglomeración': Claudia López sobre el paro

Desde principios de abril las centrales obreras del país convocaron a un paro nacional para el próximo 28 de abril con el fin de protestar en contra de la reforma tributaria que radicó el Gobierno en el congreso. La movilización cuenta con el apoyo de las centrales sindicales CUT, CGT y CTC, las confederaciones de pensionados CPC, CDP y Fecode.

Justo este sábado, los maestros vinculados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunciaron un cese de actividades de 24 horas para el próximo miércoles, como parte de las actividades del paro nacional.



Desde las 9 a.m. de ese día los profesores de Bogotá y Cundinamarca se concentrarán en el Parque Nacional. En otras regiones del país se prevé movilizaciones, plantones y caravanas vehiculares frente a las instalaciones de gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación.



En lo que respecta a la capital, la alcaldesa Claudia lópez informó en este sentido que "ninguna aglomeración está permitida".



"Yo le ruego a la gente. Todos hemos hecho un sacrificio. Los niños se quedan sin presencialidad. Toda la actividad productiva está cerrando tres días a la semana. Hay muchas maneras de protestar", aseguró.

A los organizadores del paro les pidió hacer plantones virtuales o cacerolazos y recalcó que las marchas y aglomeraciones son un "atentado a la vida".



Asimismo, afirmó que: "les ruego a los dirigentes que tengan responsabilidad con la nación y Bogotá. Estamos entre la vida y la muerte. Insistir en plantones, marchas, aglomeraciones es poner en riesgo a la gente".



Y finalmente, les envió un mensaje a los profesores que no han regresado a las aulas: "Quienes no han querido asistir a las aulas de clases donde hay absoluta garantía que no hay aglomeración, espero que no tengan ahora osadía de pretender que la gente sí vaya aglomeraciones en las calles. Sería una irresponsabilidad y una falta de respeto con la vida de todos".

