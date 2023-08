Corferias es el escenario de la versión número 29 de la Feria Internacional de Seguridad que se realiza desde el 16 de agosto hasta mañana 18 de agosto. Este ha sido el espacio donde se han reunido las empresas líderes especializadas en soluciones de vanguardia en todo lo que conlleva este sector.



En esta edición los expositores presentarán soluciones en ciberseguridad e inteligencia artificial, protección de infraestructuras críticas, seguridad ciudadana, seguridad privada, seguridad en la cadena de suministros, seguridad en el transporte.



Con 28 años de realización, el evento convoca y reúne a los más importantes fabricantes, distribuidores, e integradores, de tecnologías en seguridad, líderes en soluciones de vanguardia para los mercados de mayor crecimiento en la región.

Facebook Twitter Linkedin

Regresa Feria Internacional de Seguridad del 16 al 18 de agosto. Foto: Feria Internacional de Seguridad

EL TIEMPO habló con Patricia Acosta, directora de la feria, quien explicó los pormenores de esta edición y los impactos de la misma en la realidad de Bogotá que justamente atraviesa por una situación compleja en materia de seguridad y un periodo electoral.

¿Qué trae de nuevo la feria?

La feria es un encuentro de tecnología, seguridad electrónica en comunicaciones, en controles de acceso, en seguridad perimetral, en seguridad para las ciudades, para las infraestructuras críticas y para todos los sectores de la economía que proponemos implementar en todos los espacios estas tecnologías para poder tener mayor prevención del delito.



La tecnología en seguridad ha ayudado sin lugar a dudas a que algunos espacios estén mucho más protegidos. Como verán, todas las universidades tienen control de acceso, todos los edificios modernos tienen control de acceso y seguridad perimetral. Durante tres días en tiempo real se puede ver en vivo y en directo todas estas tecnologías funcionando de tal manera que, tanto profesionales del sector público o general que quiera implementar tecnologías de seguridad, van a poder acceder a esa información.

¿Qué le aporta esta feria a Bogotá en un momento crítico?

De todos los candidatos a alcaldes no hay uno solo que no haya hablado de la importancia de implementar tecnologías de seguridad adicionales. Actualmente, Bogotá tiene 4.500 cámaras, de las cuales, muchas no están funcionando pero que son cámaras de la ciudad. Pero ¿qué pasa si en algún momento todas esas cámaras de la ciudad que están en edificios, comercios, en las industrias pudiesen estar conectadas entre sí? Ahí tendríamos una seguridad 360 grados los 365 días del año. Pero el problema es que nos falta tener acceso a la tecnología que justamente está en la feria que este año tiene más de 300 expositores de todo el mundo que pueden mostrar los beneficios dela tecnología aplicada en Bogotá en tiempo real.

¿Cómo puede ir la gente a la feria?

Pueden registrarse en www.securityfaircolombia.com ahí se registran y reciben la vuelta de correo un código QR que le permite acceder sin costo si alguno. Si no logra el registro ni reciben invitación tenemos una taquilla de 40.000 pesos con la que también puede acceder sin ningún problema.







REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

JONATHAN TORO