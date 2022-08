El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) gracias a la apertura del punto fijo de esterilización en su Unidad de Cuidado Animal (UCA) ha podido ampliar la oferta para la ciudadanía.



Este programa es gratuito para estratos 1, 2 y 3 en el caso de animales que tienen un cuidador, y los turnos deben agendarse a través de los canales disponibles. Los animales en condición de calle y vulnerabilidad son atendidos a través de jornadas diferentes con los programas de CES (Captura, Esteriliza y Suelta) y Huellitas de la calle, en articulación con la comunidad animalista.



El Idpyba cuenta con dos opciones para que la ciudadanía acceda al servicio: en jornadas móviles que llegan a las localidades directamente; y en el punto fijo de la UCA en Engativá. A diferencia de años atrás, ya no hay necesidad de hacer filas extensas ya que los turnos se agendan previamente.



“Como evidenciamos en el estimativo poblacional, hay más de 60 mil perros deambulantes en Bogotá y propender por controlar la sobrepoblación con la esterilización es también un deber ciudadano. Todos los turnos que están habilitados son una oportunidad para que la ciudadanía acuda y su animal pueda ser atendido con altos estándares de calidad. Invitamos a que si no puede tomar el turno lo cancele a tiempo, pues no hacerlo le quita la oportunidad a otro animal de acceder al servicio” expresó Adriana Estrada, directora del Idpyba.

Protegerlos con mantas ayuda a evitar que se enfermen. Foto: iStock

¿Cómo agendarse?

Quienes deseen acceder al servicio podrán agendar su turno especialmente los días 23 de cada mes, por medio de la plataforma Esterilizar Salva o en los diferentes canales oficiales:

Aplicativo web: https://tiny.one/esterilizaciones. En los CADE y Super CADE donde tenemos presencia: Américas, Manitas, Bosa y Suba o los CADE La Victoria y Santa Helena. En la sede administrativa: Carrera 10 #26-51 Piso 8, Torre Sur, Residencias Tequendama. En el teléfono fijo 6477117.

¿Y los requisitos?