Agéndese desde hoy para disfrutar de las tardes y novenas navideñas

Del 16 al 23 de noviembre en diferentes parques y escenarios públicos de la ciudad, se desarrollarán 27 eventos de entrada libre, entre las 19 tardes navideñas y las 8 novenas de aguinaldos. Con música en vivo, show de pirotecnia al finalizar y para las novenas el coro navideño y rezo de la novena, de 2 p.m. a 7 de la noche los ciudadanos podrán gozar de estos espacios organizados dentro del marco del Festival de la Navidad organizado por la Alcaldía de Bogotá a través del IDRD y en alianza con Canal RCN, Oxygeno, La Kalle y alcaldías locales.



Son dos las programaciones dentro de estos eventos, a continuación conozca los detalles de cada uno.



Tardes Navideñas La Kalle -IDRD

Diciembre 16 Plaza principal Fontibón Yeison Jiménez

Diciembre 17 Parque Los Ángeles (Engativá) Charrito Negro

Diciembre 18 Plaza principal Suba Arelys Heneo – Helbert Vargas

Diciembre 19 Parque Venecia (Tunjuelito) Francy

Diciembre 20 Parque Gilma Jiménez (Kennedy) Luisito Muñoz – Hermanos Medina

Diciembre 21 Parque 1 de Mayo (San Cristóbal) Alzate

Diciembre 22 Parque Tercer Milenio (Santa Fe) Marbell

Diciembre 23 Parque Bosa Carbonell – II sector Paola Jara



Tardes Navideñas Canal RCN -IDRD

Diciembre 16 Parque Nueva Santa Fe (La Candelaria) Guayaba Orquesta – Penchy Castro – Los Graduados – Mateo de Dios



Diciembre 17 Urbanización San Pedro de Usme av.Fiscala # 1C - 19 Arleys Henao – Taxi Orquesta – David Mai – Jhony Rivera



Diciembre 18 Plaza España (Mártires) 50 de Joselito – Kevin Flores – Boko – Tigres de Colombia

Diciembre 19 Parque Pardo Rubio (Chapinero) Hebert Vargas – Banda Karranga – Alzate – Lady Yuliana

Diciembre 20 Parque San Fernando (Barrios Unidos) Banda Karranga – José Quintero – Martha C.

Diciembre 21 Parque Alquería (Puente Aranda) Extrellas Orquesta – Gabriel Arriaga

Diciembre 22 Parque Ciudad Jardín (Antonio Nariño) Tribu Star – Ricardo Torres – Karina Castillo

Diciembre 23 Parque Taller – El Ensueño (Ciudad Bolívar) Juan Pablo Navarrete – Albeiro Rincón



Novenas de Aguinaldos

Olímpica - IDRD

*Programación sujeta a cambios



Diciembre 16 Parque San Cristóbal (cra. 7C Este No. 4 – 12) John Alex Castaño – Jean Carlos Centeno

Diciembre 17 Parque La Igualdad (calle 3 con carrera 68 D bis) Yeison Jiménez – Los 50 de Joselito – Karen Lizarazo

Diciembre 18 Parque Fontanar del Río (calle 144C no. 141-10) Jessi Uribe – Diego Daza – Extrellas Orquesta

Diciembre 19 Parque Villa Sonia (autopista Sur – cra. 50 Bis) Paola Jara – Daniel Calderón – Hermanos Medina

Diciembre 20 Parque Villas de Aranjuez (transversal 13 D No. 166-13)

Francy – Alex Manga– La 33

Diciembre 21 Parque Hayuelos (diagonal 22B No. 81-03) Orlando Liñán – Nelson y sus Estrellas – Corraleros de Majagual

Diciembre 22 Parque Villa del Río (calle 55 A sur No. 66-50) Rafael Santos – Alzate – Tupamaros

Diciembre 23 Parque San Andrés (calle 82 No. 100 A - 91) Jorge Celedón – Grupo Bananas - Alquimia





