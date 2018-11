La edad ya no es tan determinante para pedir empleo

Una de las grandes preocupaciones de los bogotanos es la edad para conseguir empleo, pues existe la creencia de que por ser mayores de 35 años disminuyen las vacantes.



Según el Ministerio de Trabajo, no hay límite de edad para el acceso a los servicios.

De acuerdo con el Servicio Público de Empleo, las ofertas presenciales y virtuales no tienen restricción alguna para la población en general, cumpliendo con los principios de universalidad y accesibilidad.



Por su parte, Ximena Morgan, gerente general de elempleo.com, un portal web que reúne ofertas laborales de distintas empresas, insiste en que una de las ventajas de las agencias de empleo es la variedad de edades a la hora de abrir ofertas.



Añade que “hace algún tiempo era una práctica común solicitar un rango de edad para algunos cargos. Hoy, esto ya no es usual, las compañías saben que es un elemento discriminatorio que no debe ser puesto dentro de ninguna oferta”.

Para Morgan, los 35 años son una época clave para las personas que buscan empleo, “por la capitalización de la experiencia”.



Según el Informe de Calidad de Vida 2017 de Bogotá Cómo Vamos, los jóvenes entre 14 y 28 años son los más afectados por el desempleo debido a las brechas en habilidades y destrezas frente a las necesidades del sector productivo. Esto contrasta con el panorama de los mayores de 35 años, para quienes resulta más fácil acceder a las vacantes por su cualificación.

La ejecutiva de elempleo.com resalta que los requisitos de las empresas apuntan al perfil de conocimientos y estudios, lo que marca la diferencia en cuanto a las aspiraciones salariales. “No solo se trata de hacer bien las cosas técnicamente, sino de proponer soluciones a las organizaciones desde cada área de trabajo. El mercado es muy competitivo, pero en Colombia no son pocos los profesionales ni las personas que se preparan para responder mejor a las necesidades de las compañías”, señaló.



La variedad de ofertas es muy amplia y se pueden encontrar vacantes que van desde domiciliarios hasta empleos para ingenieros y publicistas.



Según el ‘Informe de tendencias laborales’ del tercer trimestre del 2018 del empleo.com, de julio a septiembre de este año, la cifra de ofertas disponibles aumentó a 182.024, es decir, 68.398 más en comparación con el año anterior.

Administradores e ingenieros encabezan el listado de profesionales en busca de empleo. Además, el informe señala que las empresas están ofreciendo entre un millón y millón y medio de pesos como salario promedio para los interesados.



En el país, según el reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih), realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con corte al mes de septiembre, la tasa de desempleo comparada con la del año anterior tuvo un aumento de tres puntos porcentuales al llegar al 9,5 por ciento de la población nacional.



Para el caso de Bogotá, la cifra no tuvo variaciones respecto al año pasado y se mantuvo cerca del 9,8 por ciento, ubicándose en la media de las capitales colombianas.



Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2018 de Bogotá Cómo Vamos, los ciudadanos sintieron que la situación económica en sus hogares ha empeorado, y la razón principal es que alguna de las personas de su núcleo familiar perdió el empleo.



El Ministerio del Trabajo advirtió que los ciudadanos que se sientan discriminados por su edad u otra condición pueden denunciar el tema en esa cartera.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Natalia Silva