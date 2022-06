La Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, creada el 15 de julio de 2021, está a punto de cumplir un año de operación como un modelo pionero en el país para mejorar las condiciones de los campesinos del departamento.



En esencia, lo que busca la Agencia es acercar a los pequeños productores con los consumidores finales para mejorar las condiciones de productividad, competitividad y rentabilidad del sector.



EL TIEMPO conversó con el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y con productores y asociaciones de la región para hacer un primer corte de cuentas de este modelo que, según afirma el Gobernador, ya suma 39.000 beneficiarios.



95 % del departamento es rural y, de acuerdo con el Gobernador, “muchos desconocen que miles de cundinamarqueses, con las uñas, cultivan sus productos y los venden baratos a un intemediario que finalmente es quien termina vendiéndolos a un mucho mejor precio en Bogotá. Nuestra Agencia fue creada para eliminar o disminuir esa intermediación”.

"Solo existe

paz territorial

cuando quien trabaja en la ruralidad tiene un mayor ingreso, mejor calidad de vida y eso es lo que pretendemos con la Agencia"



Nicolás García

Gobernador de Cundinamarca FACEBOOK

Para hacerlo, la Agencia se pone en contacto con asociaciones en todos los 116 municipios para comprar directamente la producción agraria. “La meta es impulsar la asociatividad. Quien esté asociado tiene mayor puntaje para presentarse, además, para recibir beneficios en insumos y Tarjetas Agropecuarias. Además para nosotros es más fácil buscar el producto en un solo lugar que, por ejemplo, recoger 50 litros de leche en una finca, 20 litros en otra”, dice el Gobernador.



Pero, además de las compras directas a los campesinos, la Agencia impulsa estrategias como la Ruta Exportadora, Compras Públicas, el Tinder de Fruver, los Mercados Campesinos, un E-commerce y hasta las ventas de productos elaborados -como alimentos o artesanías- en la tienda Kuna Mya, ubicada en la carrera 13 con calle 83, en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá.



Asimismo, los campesinos vinculados a la Agencia pueden recibir la Tarjeta Agropeciaria que, según explica el Gobernador, está cargada con 250.000 pesos para la compra de insumos o pago de transporte. “Pero solo se puede redimir si el productor compra un valor adicional: es un incentivo, pero requiere de inversión para no caer en la trampa del asistencialismo”, anota el mandatario.

A la fecha, la Gobernación ha invertido en la Agencia alrededor de 120.000 millones de pesos. “Esperamos este año tener unos recursos adicionales por 60 mil millones", apunta.



La Agencia, además, se complementará con la construcción de 32 plazas de mercado o centros de acopio, que valen 100.000 millones de pesos de los cuales, 85.000 millones vendrán del Gobierno Nacional.



De estas 32 plazas ya hay avances. Por ejemplo, lade Tocaima está en la última fase de obras y la Plaza de la Papa, en Ubaté, ya está terminada. Alrededor de 15 proyectoas más están en licitación.

Las cuentas

Para dimensionar el panorama al que se enfrentaban antes los productores de la región, basta con escuchar a Benjamín González, representante legal de la Asociación Nacional de Campesinos de Colombia (Anuc) en Pacho, haciendo cuentas: “Antes de que se creara la Agencia era muy difícil. Por ejemplo, hablemos de una canastilla de limón tahití: uno la vendía en 60.000 pesos. Pero resulta que cuando uno llegaba a la Plaza le decían ‘venga le pago mañana, o venga en la tarde’... luego le decían a uno ‘me fue mal, entonces le pago 45.000 pesos. O cuando venían los de Bogotá a uno le pagan entre 30.000, 20.000 o incluso 15.000 pesos la canastilla”.



Ahora, dice González, la Agencia les pagó una canastilla de ese mismo limón a 65.000 o 70.000 pesos.

“Y la Agencia también nos está colaborando con los códigos de barra, y los registros en Invima. ¿Y lo del transporte? ¡fabuloso! Es gratis y con eso hemos sacado papa, naranja y tomate para vender en Bogotá”, anota González y agrega otro programa del que hace parte su Asociación: “En Kuna Mya también nos ayudan a vender las artesanías que hacemos en yute, en Palmicha”.



Mario Aponte, campesino de la vereda La Rioja, en el municipio de San Juan de Río Seco, también hace sus cálculos: "Los intermediarios pagaban un banano de primera, por bien que lo pagaran, a 700 pesos el kilo; y un banano de segunda, a 500 pesos. La Agencia nos paga el de primera a 1.200 y el de segunda, a 900. Y lo recogen y lo pagan en la puerta de la finca: antes nos tocaba transportarlo hasta el pueblo", cuenta.



Otros productores, como los afiliados a la Asociación de Alimentos Paneleros de Caparrapí, hacen cuentas de los ahorros que les ha traído otro programa de la Agencia: el apoyo con el transporte. "Nos están apoyando con la logística del transporte de la miel y la panela para bajarla al lugar de carga. La Agencia pone el transporte gratis y eso es un apoyo grandísimo", comenta Édgar Poveda, uno de los afiliados a la asociación. Él y sus compañeras esperan que a medida que la Agencia tenga más carros, más empresas se vinculen y se beneficien.

Agencia de Comercialización de Cundinamarca Foto: Gobernación de Cundinamarca

Emergencia invernal



Por otra parte, la Agencia estuvo presente en la emergencia invernal del departamento a través de ‘Misión Rescate’. Como cuenta el Gobernador, además de la muerte de 15 personas en medio de desastres relacionados a las lluvias, el golpe económico para el sector agrario ha sido significativo. “La gente estaba atrapada por los derrumbes, no podía sacar sus productos y se estaban perdiendo. Entonces, articulamos las entidades de infraestructura y emergencias del departamento y a emergencias con la Agencia y dimos una línea de atención para que la gente nos dijera dónde estaba y cuál era su dificultad para sacar los productos”, relata el Gobernador y anota que, con la información en mano, se activó la maquinaria para acceder a las zonas aisladas por los deslizamientos e inundaciones, sacar los productos y venderlos.

Unos de los beneficiarios de Misión Rescate fueron los campesinos de la vereda El Cairo, en el municipio de Tibacuy. “Llegaron justo a tiempo, porque estábamos sin vías por el invierno. Cada día teníamos que vender más barato, porque no había cómo llegar. Luego, la Agencia mandó un camión y luego otro carro para recoger los productos en la vereda y quedamos muy contentos: porque vinieron y porque nos compraron a muy buenos precios a comparación de lo que nos daba el intermediario”, cuenta Luis Alfredo Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, y agrega, “ojalá vengan más seguido... por lo menos cada 15 días y que nos ayuden con máquinas y arreglos, porque las vías están bien acabadas y eso afecta al campesino. El intermediario dice que viene un día, pero al final no llega y entonces la gente vende a lo que le digan, para no perder el producto... prácticamente lo regala”.

Exportaciones

Otro de los hitos destacables de la Agencia es que ya se está logrando exportar. De acuerdo con el informe presentado ante la Asamblea de Cundinamarca a mediados de mayo, ya se había lohrado exportar aguacate hass y panela en piloncillo por un valor de 614 millones de pesos.



Adicionalmente, se cuenta con una estrategia de rutas exportadoras a través de la Secretaría de Asuntos Internacionales y con un plan exportador de mango.



Incluso, el Gobernador destaca prácticas positivas que han surgido en medio de este ejercicio. "Las personas que ya han hecho exportaciones de algunos productos han ofrecido que otros se sumen a sus exportaciones, sin cobrarles nada. Es para que la gente tenga la posibilidad de sentir que ya está enviando productos al exterior. Eso son experiencias muy bonitas, cuando uno va a ruralidad ve que la gente siente no solo la felicidad de tener un ingreso adicional, sino el orgullo de saber que está exportando".

Proyecciones



El Gobernador asegura que la meta para finales de 2023 es que haya 70.000 beneficiarios (asociaciones o productores) que, calcula, equivalen, a 200.000 personas.



Además, se proyecta que esta Agencia se transforme en la Agencia Regional de Abastecimiento, una figura que vendrá con la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca.



"Y aquí no solo trabajaremos con la Región Metropolitana, sino con otro aliado fundamental: la Rap-e. Ya estamos trayendo productos desde los departamentos de Huila, Tolima, Boyacá y Meta", enumeró el Gobernador.

EL TIEMPO