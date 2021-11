Estas son las sanciones para comerciantes que incumplan protocolos de aforo

A partir de este 16 de noviembre los establecimientos de comercio y entretenimiento que quieran funcionar con el 100 por ciento en su aforo, deberán exigir por mandato del Distrito el carnet de vacunación con el esquema completo, o parcial de la aplicación mínima de la primera dosis. Para aquellos que incumplan la norma tendrán que asumir sanciones como el cierre del establecimiento o multas.



(Le puede interesar: Carnet de vacunación: desde este martes lo exigirán en estos lugares)



La secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, señaló que la reactivación económica segura "es un tema de corresponsabilidad e incentivos positivos".

En el decreto 442 de 2021, que reglamenta los casos en los que el certificado es de obligatoriedad, establece en su artículo 10 que: "El incumplimiento de las medidas

establecidas podrá acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, tales como amonestación, multa, suspensión de la actividad, cierre de establecimiento".



"Sin lugar a dudas muchos van a sufrir en caso de que no solamente no se cumpla la solicitud de carnet de vacunación, sino con el tapabocas y los debidos protocolos. Habrá amonestaciones, y controles aleatorios de la Policía", afirmó Durán.



Además, la funcionaria aseguró que los esfuerzos están reunidos en que no se tenga que volver a dar un cierre total de los establecimientos de entretenimiento y comercio, por lo que es muy importante que se cumplan los protocolos de bioseguridad.



Para esto desde el Distrito se han dispuesto incentivos a través de iniciativas como Bogotá 24 horas, donde el sector comercial ha incrementado sus ganancias, y ha podido recuperarse de los efectos negativos de la pandemia. "En el segundo trimestre de 2021 hubo un crecimiento del PIB del 17,3%", afirmó la secretaria de Desarrollo Económico.

Control de carnet de vacunación

Los establecimientos de entretenimiento y comercio serán los principales encargados de verificar que las personas tengan el carnet de vacunación. Sin embargo, las autoridades como la Policía y la secretaría de Gobierno, con apoyo de las alcaldías locales estarán realizando procesos aleatorios de inspección y vigilancia.

EL TIEMPO