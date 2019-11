Las afectaciones de la temporada de más lluvias en Bogotá

En los últimos tres días la ciudad ha sido sacudida por un fuerte invierno. Las fuertes lluvias, que han sido acompañadas de tormentas eléctricas, han causado caída de árboles, desprendimiento de tierra, inundaciones en algunos puntos y encharcamientos en varias vías. Por lo menos la mitad de la ciudad se ha visto afectada.

Carros varados, choques simples, trancones a lo largo y ancho de las avenidas principales, ciclistas y motociclitas que tiene que refugiarse debajo de los puentes para escapar de los rayos, peatones completamente empapados y árboles caídos son algunos de los problemas que dejan los aguaceros de estos días.Aunque llevamos más de dos meses de la segunda temporada invernal, estos últimos días han sido los más impactantes. De mañanas soleadas pasamos a truenos que alertaban lo que se avecinaba.

Uno de los hechos más insólitos fue el que reportó Citynoticias el pasado martes en la subida del puente ubicado en la avenida Primero de Mayo con Boyacá. Una mujer, que llevaba puesto solo un short, caminó por ente los carros y se acostó como si estuviera en una piscina de agua natural.



El video se volvió viral en redes sociales. Incluso, hubo momentos en los que ella -con el torso desnudo- fue cubierta por el agua sucia del encharcamiento. Los ciudadanos temían que algún conductor no la viera y la atropellara. Ella sumergió la cabeza, nadó e hizo angelitos ante la mirada de los ciudadanos que pasaban por el lugar.



Según los reportes oficiales, los encharcamientos se han presentado en las localidades de Chapinero, Usaquén, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Usme. Incluso -desde el lunes- en el retorno del puente festivo, los viajeros se encontraron con inundaciones como la que se presentó en la calle 13, entre la avenida 68 y la Boyacá o antes del puente de la 68 con 26. A lo largo de la calle 100 varios vehículos quedaron varados.



El informe de Bomberos de Bogotá señala que el agua ha estado entre los 10 y 30 centímetros de altura, lo que ha dificultado la movilidad de automóviles, peatones y ciclistas, quienes hacen los mayores esfuerzos para movilizarse bajo esas circunstancias.



El Sistema de Alertas del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático señala que en la ciudad hay diez sectores en riesgo alto por deslizamientos de tierra a causa de las lluvias. Los puntos más críticos están ubicados en Tuna Alta y Suba Cerros, de la localidad de Suba; en Los Soches y La Fiscala en Usme; y en los barrios Brisas de Volador, Bella Flor, Bella Flor sur rural, Juan José Rondón, Nueva Esperanza y Mirador en Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.

La temporada de lluvias se extenderá durante todo noviembre. Foto: César Melgarejo-EL TIEMPO

Sin embargo, el pasado martes, en la localidad de Chapinero se presentaron dos deslizamientos de tierra que afectaron la avenida Circunvalar. Uno en la tarde, a la altura de la calle 59, y luego, a eso de las 10 de la noche, se registró otro en la calle 22.



En este punto el paso vehicular quedó bloqueado por más de tres horas mientras se hacía la remoción de tierra. Trabajadores de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) terminaron los trabajos a eso de la 1:30 de la madrugada y se restableció el paso por el sector.



Durante estos días también se han presentado 39 incidentes con árboles. Los más graves fueron tres casos que se registraron en Chapinero, Usaquén y Suba. En el barrio El Rincón Norte de Suba, un espécimen cayó encima de un vehículo dejando a los tres ocupantes atrapados.



En el kilómetro 3 de la vía a Choachí también hubo un deslizamiento de tierra que fue atendido por personal de la alcaldía local de Santa Fe y la UMV con cargadores y volquetas que ayudaron a retirar material de deslizamiento. Yolanda González Hernández, directora del Ideam, informó que hasta principios de diciembre se seguirán presentando las tormentas.



En lo corrido de 2019, según la Secretaría de Salud, se han registrado 1’328.649 casos de atenciones por infecciones respiratorias en los diferentes servicios de salud de Bogotá.



La mayoría, señala el informe, son menores de 5 años y adultos entre 20 y 39 años. Las autoridades invitan a que los ciudadanos sigan recomendaciones como: mantener las rejillas y canales libres de residuos y reportar cualquier anomalía en la línea 123.

Tips de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Estas son algunas recomendaciones de la Eaab para evitar emergencias:



1. No tapone los sumideros con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia.



2. Al barrer el frente de su casa, recoja la tierra y la basura en bolsas bien cerradas. No las deposite en los sumideros.



3. Cumpla con los horarios indicados por el consorcio de aseo para sacar la basura.



4. No arroje grasas o aceites a los sumideros.



5. Evite arrojar preservativos, toallas higiénicas o pañales por el sanitario.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO