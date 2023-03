El megaproyecto de vivienda Lagos de Torca, que se construye en el norte de Bogotá para ayudar a reducir el déficit habitacional de la ciudad de más de 250.000 unidades (9 %), avanza con varias iniciativas.



Entre ellas está el proyecto Hacienda El Bosque, uno de los planes parciales a cargo de Amarilo, la empresa constructora. Según la firma, el proyecto se construirá en 72,5 hectáreas, de las cuales 5,3 serán para la reconformación del humedal Torca Guaymaral, 11,3 de zonas verdes, 2,34 para controles ambientales, 8,7 para la construcción de 1,6 km de vías de la malla arterial (avenidas Guaymaral y Boyacá), 4,1 km de vías locales y redes de servicios públicos y 9 km de ciclorrutas.



(Lea también: Homicidios en Bogotá: disputa entre bandas es la causa del repunte)

Será multiestrato. En 22 manzanas habrá un máximo de 10.361 unidades, de las cuales 2.400 serán de interés prioritario (VIP), 3.120 de interés social (VIS) y 4.680 para estratos 4, 5 y 6. De estas, ya se han vendido aproximadamente 4.500 y esperan empezar a construir en abril de este año.



No obstante, el proyecto se ha encontrado con la reclamación de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (Aopa), que asegura que este puede ser un riesgo para la seguridad operacional, no solo para los pilotos que vuelan desde el aeropuerto de Guaymaral, sino para quieres habiten allí, por el ruido que generan los aviones.

Facebook Twitter Linkedin

Así sería Hacienda El Bosque, uno de los planes parciales de Lagos de Torca. Foto: Foto: Render Amarilo

El aeropuerto de Guaymaral Flaminio Suárez Camacho está ubicado en la localidad de Suba y limita con el municipio de Chía; es la base de aviones tanto privados como comerciales. Allí también operan cuatro escuelas de aviación y la base antinarcóticos de la Policía Nacional. Al año, según dicha asociación, tienen alrededor de 106.000 operaciones, cerca de 15.000 al mes y unas 300 diarias.



Pero voceros de Amarilo aseguran que no hay ningún tipo de riesgo y que, por el contrario, traerá beneficios a miles de personas.

Las inconformidades



Según Claudia Velásquez, asesora legal de la Aopa, las torres que se planean construir en Hacienda El Bosque —conjunto que quedará al lado del aeropuerto— serían un problema, ya que sí o sí los aviones tienen que pasar por encima de ellas, porque así como en el piso hay vías, en el aire también hay aerovías que deben cumplirse. “La aerovía de acá indica que hay que despegar derecho y luego virar.



En cinco o seis años vamos a ver cinco o seis torres en toda la trayectoria de salida, entonces pueda que en esa acción limiten el aeropuerto”, indicó Velásquez.



(Siga leyendo: 28 personas fueron capturadas en operativo en la región de Sumapaz)



Además, dijo que la Aeronáutica Civil, en el concepto ambiental de 2016, indica que la construcción estará afectada por el ruido y actividades aeroportuarias.



EL TIEMPO conoció el documento y este señala que en las cuatro áreas de Hacienda El Bosque definidas por el organismo, la uno y la dos se encuentran ubicadas fuera del área definida por la curva de 65 decibeles (dB) promedio día-noche, mientras que la tres y la cuatro están en el límite de esa curva, de acuerdo con los valores permisibles establecidos en la resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente.



Debido a esto, las áreas tres y cuatro tuvieron concepto desfavorables para la construcción de vivienda residencial por los niveles de ruido.

Facebook Twitter Linkedin

Zona aledaña al aeropuerto de Guaymaral. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Aquí se hacen operaciones de aerotaxis, ambulancias, corporativas, de la escuela. El aeropuerto cada vez se va a congestionar más y puede volverse nocturno FACEBOOK

TWITTER

“La construcción estará afectada por el ruido y, en general, por los efectos que genere la actividad aeroportuaria; al interesado le corresponde implementar las obras de insonorización necesarias, buscando garantizar los niveles permitidos por las autoridades ambientales y como medida de prevención para la salud auditiva de la población usuaria de tales instalaciones”, dice el documento.



De acuerdo con Hans Timcke, presidente de Aopa Colombia, las preocupaciones de varios pilotos es que los edificios estarán muy cerca del cono de aproximación del 95 por ciento de las operaciones de Guaymaral, por lo que todos los despegues van a pasar por encima, al lado y muy cerca de esas construcciones. Además, a la ciudadanía del sector no le están advirtiendo que hay un aeropuerto muy cerca.



(Puede interesarle: ¡Pilas! Así puede acceder a los recursos para rehabilitar los espacios públicos)



“Aquí se hacen operaciones de aerotaxis, ambulancias, corporativas, de la escuela. El aeropuerto cada vez se va a congestionar más y puede volverse nocturno. Otra cosa es que nos preguntamos: ‘¿Que pasaría dónde se caiga un avión ahí?’. La aviación es muy segura, pero casos se han visto”, indicó Timcke.

¿Qué dice Amarilo?



En diálogo con este diario, la constructora Amarilo explicó que han llevado a cabo todos los procesos necesarios para construir Hacienda El Bosque y todo se encuentra en orden. Daniel Galvis, gerente de desarrollo de proyectos de la constructora, indicó que entre enero y octubre de 2017 hicieron nueve estudios técnicos y conceptos, entre esos, el de la Aeronáutica Civil y el componente ambiental.



En ese mismo año tuvieron la factibilidad de servicios públicos de la EAAB, Codensa, Gas Natural y ETB, por lo que el 2 de octubre de 2017 radicaron el plan parcial, el cual entró a revisión de 16 entidades durante siete meses.

Facebook Twitter Linkedin

Aeropuerto de Guaymaral. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Y el 17 de julio de 2018 empezaron a hacer ajustes de formulación para que el 28 de febrero de 2019 la Secretaría de Planeación les diera la aprobación y publicaron en la web. El 22 de marzo de 2019 obtuvieron la resolución de viabilidad, luego se vino una etapa de concertación ambiental con las secretarías de Ambiente y Planeación, que terminó el 4 de julio de ese año, y el 29 de octubre obtuvieron la adopción del plan parcial.



Respecto a las alturas, Galvis explicó que la Aeronáutica Civil les permitió construir en el área uno torres de máximo 29 metros; en la dos, entre 40 y 49 m; en la tres, entre 32 y 45 m, y en la cuatro, edificios de máximo 49 m. Por lo que las torres serían de 6, 12 y 17 pisos.



(También: Hombres que se hacían pasar por miembros del Tren de Aragua fueron capturados)



“Todas nuestras implantaciones están respetando las alturas otorgadas por la Aeronáutica. Además, el 4 de marzo de 2022 socializamos el plan parcial con la Aopa y el sector aeronáutico del aeropuerto de Guaymaral, para que ellos, en el marco del proceso que estaban haciendo del plan maestro, tuvieran en cuenta esas determinantes”, aseguró Galvis.

Frente a la problemática del ruido planteada por la Aopa, Galvis dijo que el decreto distrital 088 de 2017 los remite a cumplir con los estándares máximos permisibles de la resolución 627 de 2006 para zonas residenciales, que debe ser de 65 dB de día y 55 dB de noche.



Amarilo también señaló que en el 2020 mandó a hacer un estudio de ruido en campo, teniendo en cuenta no solo el aeronáutico sino el de las vías que se construirán (con las proyecciones de vías similares que operan hoy en día con ese nivel de tráfico).





Los resultados del análisis indicaron que el ruido generado es inferior al establecido, ya que se ubica en 44,2 dB. Las vías futuras serían las que generarían más bulla. No obstante, aseguran que, para disminuir el ruido y ejecutar las obras de insonorización que indicó la Aeronáutica, pondrán vidrios monolíticos, laminados y con película intermedia.



(Consulte: Protestaron estudiantes de Universidad Nacional y Distrital: esto sucedió)



Y fue enfático en señalar que “las aeronaves no cumplen con los planes de navegación, el cono de aproximación es un determinante que debe cumplirse. De igual manera, si cada quien cumple, tanto el aeropuerto como la zona residencial puede convivir”, manifestó Margarita Llorente, vicepresidente jurídica de Amarilo.

Lagos de Torca

De acuerdo con Alejandro Callejas, gerente de Lagos de Torca es un proyecto urbano incluyente y sostenible, el cual ya es una realidad, puesto que en este momento tienen cinco unidades funcionales en formulación, ya tres de ellas con punto de equilibrio y una en proceso.



"Será un proyecto multiestrato donde miles de familias tendrán la posibilidad de convivir. Se edificarán Viviendas de Interés Prioritario (VIP), Viviendas de Interés Social (VIS), y viviendas de estratos 4, 5 y 6, convirtiéndose en el proyecto más incluyente en la historia de Bogotá y ajustándose a las diferentes necesidades de la variada población que tiene la capital del país", indicó Callejas.



Según se conoció, Lagos de Torca tiene 34 planes parciales y será la ciudad dentro de la ciudad, donde los habitantes podrán tener prácticamente todo a su alcance. Algo así como la ciudad de los 15 minutos.

LOREN VALBUENA

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

REDACCIÓN BOGOTÁ