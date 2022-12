"Sí se sintió tensión". Isabella Caro fue una de las pasajeras del vuelo de Latam LA4063, el cual cubría la ruta Bogotá-Cali, que se llevó un susto tras la maniobra de último minuto que tuvo que hacer el capitán de la aeronave en la pista del aeropuerto El Dorado.



La acción ocurrió al mediodía de este lunes 26 de diciembre, cuando el piloto decidió abortar el despegue tras sufrir una dificultad mecánica. Si bien esto no generó ningún tipo de emergencia, los pasajeros del vuelo pasaron por momentos de suma angustia.



"Todo iba súper normal, pero cuando el avión tomó mucha velocidad, antes de despegar, se sintió como si algo lo empujara hacia un lado", contó Isabella, quien iba con una de sus primas rumbo a Cali, que por estos días está de feria.



La joven, de 28 años, contó que el avión siguió tomando velocidad en tierra y a los pocos segundos, nuevamente, se sintió un empujón del otro lado.



En esos instantes, dijo Isabella, el avión se pegó "un frenazo impresionante" a tal punto que la joven pensó que iban a chocar contra otra aeronave.



"El piloto solo nos dijo que eso era una maniobra que sucede cuando las condiciones no son aptas para el despegue", contó Caro.



Sin embargo, según comentó la joven, los pasajeros del vuelo quedaron contrariados con lo que les había pasado. Tampoco recibieron explicación de lo que había sucedido y tuvieron que esperar unos 15 minutos para que nuevamente la tripulación se comunicara con ellos y les dijera que sería necesaria la ayuda de bomberos para evacuar el avión.

La aeronave tuvo que ser remolcada de la pista del aeropuerto El Dorado porque las llantas del avión se habían pinchado, sin embargo, los pasajeros no sabían en ese momento la situación.



"Tomando en cuenta que el avión estaba en movimiento, el capitán decidió suspender el despegue para lo cual se activó el sistema de frenado automático que permite una desaceleración inmediata", explicó Latam. Por esta maniobra se produjo un sobrecalentamiento de las llantas, las cuales se desinflaron ante las altas temperaturas.



Isabella también manifestó que tuvieron que pasar unos 30 minutos más hasta que llegaron los bomberos con escaleras para poder evacuar el avión. Solamente cuando estuvieron por fuera los pasajeros pudieron ver las llantas estalladas de la aeronave.



De allí los llevaron nuevamente a una de las salas de espera del aeropuerto en donde tuvieron que esperar otros 30 minutos para abordar un vuelo que los llevara a Cali.



Caro añadió que inicialmente la llegada a Cali estaba programada a las 12:15 p. m., sin embargo, terminó aterrizando en su destino a las 2:45 p. m.



"En el vuelo no se sintió pánico y las personas tampoco gritaron, pero sí se sintió tensión porque no nos decían nada", explicó Caro. Tensión que se expresó en los pasajeros que, cuando llegaron a Cali en otro avión, aplaudieron al tocar tierra.

